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«Уважение превыше всего». Ради Салаха «Ливерпуль» убрал спонсорский логотип с награды

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Мохамед Салах Мохамед Салах
Футбол Футбол

В 5-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде одолел «Вулверхэмптон» со счетом 3:1. Салах отдал два ассиста. Теперь на счету Мо 63 голевые передачи в АПЛ – это рекорд среди африканских игроков.

«Ливерпуль» совместно с Carlsberg, спонсором «красных», вручил египтянину традиционный приз лучшему игроку матча.

Награда вручается лучшему футболисту мерсисайдцев после каждого матча.

Но в публикации, посвященной Салаху, эсэмэмщик «красных» не упомянул пивоваренную корпорацию. Все дело в том, что Мо – мусульманин. Он не может каким-либо образом рекламировать алкоголь.

Такой жест «Ливерпуля» по отношению к египтянину понравился фанатам:

💭 «Уважение превыше всего».

💭 «Какой уважительный поступок со стороны «Ливерпуля». Работодатель, который уважает религиозные права работника».

💭 «Это великолепно! Обожаю такие вещи».

💭 «Уважаю «Ливерпуль» за то, что они не добавили логотип пива в пост про Салаха. Мой клуб».

💭 «Отлично. Надо уважать его самого и его религию. Огромное уважение клубу за это».

Ну, молодцы!

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