Искреннее счастье.

Премьер-лига вернулась после международного перерыва, и «Ливерпуль» отпраздновал это событие еще одной волевой победой. «Вулверхэмптон» повел на первых минутах матча, но во втором тайме команда Клоппа забила трижды и заработала драгоценные 3 очка.

Последний мяч «красных» числится как автогол Уго Буэно, но по воротам бил Харви Эллиотт после прекрасного паса Салаха. 20-летний полузащитник бурно отпраздновал этот гол, заставив напрячься стюардов и сотрудников службы безопасности стадиона «Молинью».

Как только мяч залетел в сетку, Харви бросился прямо к гостевой трибуне, чтобы отпраздновать с болельщиками «Ливерпуля». Эмоции просто зашкаливали!

Некоторые фанаты отчаянно пытались перелезть через ограждение, чтобы отметить триумф мерсисайдцев.

У кое-кого это даже получилось.

Харви даже получил желтую карточку за чрезмерное празднование, а спустя несколько минут гол официально засчитали как автогол хозяев.

Но эти новости вряд ли расстроили Эллиотта, ведь победа у них в кармане.