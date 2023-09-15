LFC 2020
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📸 Какие эмоции! Харви Эллиотт безумно отпраздновал гол с болельщиками, но поплатился за это предупреждением

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Искреннее счастье.

Премьер-лига вернулась после международного перерыва, и «Ливерпуль» отпраздновал это событие еще одной волевой победой. «Вулверхэмптон» повел на первых минутах матча, но во втором тайме команда Клоппа забила трижды и заработала драгоценные 3 очка.

Последний мяч «красных» числится  как автогол Уго Буэно, но по воротам бил Харви Эллиотт после прекрасного паса Салаха. 20-летний полузащитник бурно отпраздновал этот гол, заставив напрячься стюардов и сотрудников службы безопасности стадиона «Молинью».

Как только мяч залетел в сетку, Харви бросился прямо к гостевой трибуне, чтобы отпраздновать с болельщиками «Ливерпуля». Эмоции просто зашкаливали!

Некоторые фанаты отчаянно пытались перелезть через ограждение, чтобы отметить триумф мерсисайдцев.

У кое-кого это даже получилось.

Харви даже получил желтую карточку за чрезмерное празднование, а спустя несколько минут гол официально засчитали как автогол хозяев.

Но эти новости вряд ли расстроили Эллиотта, ведь победа у них в кармане.

1 комментарий

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S.Laposter
Это того стоило!
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