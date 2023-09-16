LFC 2020
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Салах зарабатывает очки для «Ливерпуля» в матче с «Вулверхэмптоном» и устанавливает новый рекорд в АПЛ

Мохамед Салах Мохамед Салах
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«Ливерпуль» отправился в гости к «Вулверхэмптону», и Мохамед Салах смог установить очередной рекорд по ходу матча.

На 55-й минуте встречи египтянин отдал результативную передачу на Коди Гакпо, чем помог своей команде сравнять счет в игре.

На 86-й минуте встречи Салах снова взял игру на себя и подарил красивейший гол Энди Робертсону.

Египтянин добил соперника, отдав победный ассист на Харви Эллиотта на 91-й минуте матча!

Мохаммед Салах отдал больше голевых передач (64) в АПЛ, чем любой другой африканский игрок в истории турнира, он побил рекорд Рияда Мареза.

2 комментария

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dan11
Умнейший игрок и всегда приносящий пользу... не так так этак...
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Троллейбус
Mo Salah, Mo Salah, Mo Salah
Running down the wing
Salah, Salah, Salah, Salah, Mo Salah
The Egyptian King
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