«Ливерпуль» отправился в гости к «Вулверхэмптону», и Мохамед Салах смог установить очередной рекорд по ходу матча.

На 55-й минуте встречи египтянин отдал результативную передачу на Коди Гакпо, чем помог своей команде сравнять счет в игре.

На 86-й минуте встречи Салах снова взял игру на себя и подарил красивейший гол Энди Робертсону.

Египтянин добил соперника, отдав победный ассист на Харви Эллиотта на 91-й минуте матча!

Мохаммед Салах отдал больше голевых передач (64) в АПЛ, чем любой другой африканский игрок в истории турнира, он побил рекорд Рияда Мареза.