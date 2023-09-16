Салах зарабатывает очки для «Ливерпуля» в матче с «Вулверхэмптоном» и устанавливает новый рекорд в АПЛ
«Ливерпуль» отправился в гости к «Вулверхэмптону», и Мохамед Салах смог установить очередной рекорд по ходу матча.
На 55-й минуте встречи египтянин отдал результативную передачу на Коди Гакпо, чем помог своей команде сравнять счет в игре.
На 86-й минуте встречи Салах снова взял игру на себя и подарил красивейший гол Энди Робертсону.
Египтянин добил соперника, отдав победный ассист на Харви Эллиотта на 91-й минуте матча!
Мохаммед Салах отдал больше голевых передач (64) в АПЛ, чем любой другой африканский игрок в истории турнира, он побил рекорд Рияда Мареза.
Running down the wing
Salah, Salah, Salah, Salah, Mo Salah
The Egyptian King