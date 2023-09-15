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Хватило одного жеста. Болельщик пытался оскорбить Собослаи после финала Кубка Германии, но полузащитник в долгу не остался

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И этим все сказано.

В конце прошлого сезона «РБ Лейпциг» во второй раз подряд стал обладателем Кубка Германии. Доминик Собослаи был одним из главных творцов этого успеха — венгр сыграл во всех шести матчах, забив три гола и оформив два ассиста.

После церемонии награждения, когда игроки покидали поле, один из болельщиков «Айнтрахта» решил выразить свое недовольство, показав Собослаи парочку неприличных жестов. Полузащитнику понадобился лишь один жест, чтобы поставить фаната на место.

Собо ничем не проймешь.

1 комментарий

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Тимофей Яблонский
Красиво, без слов
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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