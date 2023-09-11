Мы все наслышаны о том, как отец Доминика Собослаи, Жолт, применял самые разные экзотические методы, чтобы помочь своему сыну стать выдающимся футболистом. Экс-футболист и глава футбольной академии заведовал тренировками маленького Доминика, и его работа явно окупилась сполна.

В интервью венгерскому изданию Sportal Жолт Собослаи рассказал, как он воспитывал в своем отпрыске характер настоящего профессионала и что он думает о переходе своего сына в мерсисайдский клуб.

«Если бы он не был готов, то «Ливерпуль» не захотел бы его. Более того, его подписали не за €2 миллиона, а за €70 — это выдающаяся оценка не только на венгерском уровне, но и в контексте международного футбола.

Конечно, кто бы не радовался за своего сына, конечно, есть из-за этого немного драйва, но мы идем уже проверенным путем: Доминик делает все, чтобы становиться лучше, мы принимаем вызов, и посмотрим, что из этого выйдет. До сих пор мы ни разу не разочаровались в этой стратегии.

В те моменты [когда Жолт тренировал Доминика с его академии Fionix] мы не думали о «Ливерпуле». Я просто хотел, чтобы Доми выложился на максимум прямо сейчас, в этом матче или на тренировке. Многие люди совершают ошибку, предаваясь мечтаниям. Мы не мечтали, а всегда уделяли внимание стоящей перед нами задаче и продвигались шаг за шагом.

Время доказало, что мы никогда не принимали поспешных решений, мы ни разу не сделали такого шага, чтобы нам потом пришлось отступать на два назад. Мы продвигались меньшими шагами, но уверенно».

Отец Доминика не ошибся, ему удалось вырастить настоящего бойца с характером чемпиона. Его методы звучат довольно жестко, но стоит признать, что они сработали, и за €70 млн Клопп смог заполучить в команду великолепного игрока и лидера.