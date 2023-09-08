Интересный взгляд.

«Вы должны понимать, что Гакпо еще молодой игрок, — сказал главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман об игроке «красных» перед игрой с Ирландией, в которой Гакпо реализовал пенальти. — Когда он перешел в «Ливерпуль», команда испытывала трудности, и ему было сложно добиться быстрого результата. Если вы присоединитесь к команде, которая преуспевает, у вас будет шанс прийти в подходящий момент, но «Ливерпулю» нужно было что-то в моменте, и это было тяжело.

Ему нужно дать время для развития и адаптации к Премьер-лиге, потому что это другой уровень. По времени, проведенному в Англии, я знаю, что там интенсивность игры намного выше, чем в Голландии, но он молод, он будет учиться и станет лучше. У него большое будущее, его качество видно невооруженным глазом».

На самом деле Гакпо был одним из игроков, которые сыграли важную роль в улучшении результатов «Ливерпуля» в конце прошлого сезона. Однако в этом сезоне ему пришлось переключаться между позициями, что могло затруднить задачу лично для него. Но это, пожалуй, не то чтобы сильно повлияло на мерсисайдцев, которые еще не потерпели ни одного поражения со старта Премьер-лиги.