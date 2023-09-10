Вирджил ван Дейк был удален с поля во время матча с «Ньюкаслом» (2:1) и дополнительно оштрафован за «неподобающее поведение» по отношению к арбитру.

О штрафе он рассказал на своей пресс-конференции перед сегодняшним матчем сборной Нидерландов против Ирландии.

«Это был тяжелый и дорогой урок», – сказал ван Дейк. – «Я не могу сказать больше об этом. Я смирился с этим и рад, что все закончилось. Надеюсь, деньги пойдут нужным людям. Хорошее дело всегда лучше».