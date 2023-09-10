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«Это был тяжелый и дорогой урок». Ван Дейк надеется, что штраф в 100 000 фунтов стерлингов за споры с арбитром пойдет на благое дело

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Вирджил ван Дейк был удален с поля во время матча с «Ньюкаслом» (2:1) и дополнительно оштрафован за «неподобающее поведение» по отношению к арбитру.

О штрафе он рассказал на своей пресс-конференции перед сегодняшним матчем сборной Нидерландов против Ирландии.

«Это был тяжелый и дорогой урок», – сказал ван Дейк. – «Я не могу сказать больше об этом. Я смирился с этим и рад, что все закончилось. Надеюсь, деньги пойдут нужным людям. Хорошее дело всегда лучше».

'It has been a hard and expensive lesson': Van Dijk hopes £100,000 fine goes to a 'good cause'

1 комментарий

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Kossuth
Закон надо уважать, соблюдать, бояться! Судьи это закон, игроки - люди как и остальные! Что суды общей юрисдикции, что арбитражные, что высшие, что футбольные и спортивные арбитры-не прикасаемы и их слова и есть закон (в редких случаях о взятках.... Удары локтем её считаются))))))) так что наше дело покорно принимать их волю и помалкивать)))) И нечего орать на них и не соглашаться🤪
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