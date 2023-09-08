«Беру на себя всю ответственность»: Ван Дейк отреагировал на продление дисквалификации
Ван Дейк набедокурил в матче с «Ньюкаслом». Защитник заработал красную карточку, которую тут же попытался оспорить.
Игрок выразил арбитру свои претензии в слишком грубой форме, решили в Футбольной ассоциации Англии (FA). В результате Вирджила дополнительно дисквалифицировали на один матч и оштрафовали на 100 тысяч фунтов.
Ван Дейк в своих соцсетях прокомментировал решение FA:
«После сегодняшнего объявления я просто хотел бы прояснить, что я полностью принимаю решение комиссии.
Это была первая красная карточка в моей карьере в «Ливерпуле», я позволил своему разочарованию взять надо мной верх в напряженный и жаркий момент. Сразу после игры я извинился перед официальными лицами матча, я беру на себя всю ответственность.
Теперь пришло время двигаться вперед. Я буду продолжать поддерживать команду всеми возможными способами».
Согласны ли вы с решением Футбольной ассоциации? Ван Дейк заслуженно понесет наказание?
Гомез воспользовался возможностью и создал конкуренцию Конате.
посмотрим кто дальше будет в партнерах у ВанДейка, а вообще пора бы ему искать замену. Пикфорд конечно подпортил ему карьеру