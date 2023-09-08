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«Беру на себя всю ответственность»: Ван Дейк отреагировал на продление дисквалификации

Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
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Ван Дейк набедокурил в матче с «Ньюкаслом». Защитник заработал красную карточку, которую тут же попытался оспорить.

Игрок выразил арбитру свои претензии в слишком грубой форме, решили в Футбольной ассоциации Англии (FA). В результате Вирджила дополнительно дисквалифицировали на один матч и оштрафовали на 100 тысяч фунтов.

Ван Дейк в своих соцсетях прокомментировал решение FA:

«После сегодняшнего объявления я просто хотел бы прояснить, что я полностью принимаю решение комиссии.

Это была первая красная карточка в моей карьере в «Ливерпуле», я позволил своему разочарованию взять надо мной верх в напряженный и жаркий момент. Сразу после игры я извинился перед официальными лицами матча, я беру на себя всю ответственность.

Теперь пришло время двигаться вперед. Я буду продолжать поддерживать команду всеми возможными способами».

Согласны ли вы с решением Футбольной ассоциации? Ван Дейк заслуженно понесет наказание?

3 комментария

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Андрей Романов
Сама красная заслуженно, а вот дисквалификация ещё на матч, на мой взгляд, лишняя. Судью он не оскорбля, ну выразился грубо, что ж теперь, он же не послал его) нежные все такие стали
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S.Laposter
спасибо! Как по мне очень вовремя красная, пусть подумает
Гомез воспользовался возможностью и создал конкуренцию Конате.
посмотрим кто дальше будет в партнерах у ВанДейка, а вообще пора бы ему искать замену. Пикфорд конечно подпортил ему карьеру
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Dauren Ussenov
Ответ Андрей Романов
Сама красная заслуженно, а вот дисквалификация ещё на матч, на мой взгляд, лишняя. Судью он не оскорбля, ну выразился грубо, что ж теперь, он же не послал его) нежные все такие стали
Это нововведение - желтые за выпрашивание желтых и продление дисквалификации за оспаривание. Жестко или нет - не важно - рот вообще открывать нельзя. Таким образом решили воспитать отношение к судьям, снизить давление на них.
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