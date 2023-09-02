LFC 2020
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«Будет еще больше»: Собослаи красиво высказался о своем первом голе за «Ливерпуль»

Доминик Собослаи Доминик Собослаи
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В 4-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» встречался с «Астон Виллой». Уже на 3-й минуте матча Собослаи открыл счет. Это был первый гол венгра за «красных».

Доминик поделился с журналистами эмоциями от дебютного гола за новый клуб:

«Побеждать всегда приятно, даже на выезде, но делать это дома, на глазах у не знаю скольких людей, это невероятно! Я рад забить свой первый гол, их будет еще больше.

В первой домашней игре мы начали не так хорошо, ну и против «Ньюкасла» у нас мало чего получилось, поэтому важно было хорошо выступить сейчас и закончить матч с 11 футболистами на поле. Мы играли вполне неплохо, быстро довели счет до 2:0, хорошо вышли во втором тайме и забили гол.

Я уже говорил это после второй или третьей игры. Но повторюсь, конечно, нам нужно время. Мы еще не так хорошо знаем друг друга, но будем становиться все лучше и лучше».

В матче против «Виллы» «Ливерпуль» одержал победу со счетом 3:0. Помимо Собослаи отличился Салах, Кэш отправил мяч в собственные ворота.

Как вам встреча 4-го тура АПЛ?

7 комментариев

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Serega Fart
после Стивена лучшая 8ка, приятно наблюдать
+26
0
+26
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TennisForever
«Но делать это дома на глазах не знаю скольких людей это невероятно!»👍😁
+12
0
+12
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Aleksandr YNWA
Верим будет ещо больше удачи Доминик спосибо за игру YNWA 🔥
+11
0
+11
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eftomolgy
Особенно был рад переходам Фирмино в 2015 и Собослаи сейчас. Оба были хороши в Бундеслиге
+3
0
+3
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Бондарев Олег
Ответ Николай Дягель
собослаи хорош , а вот макалистор я до сих пор не могу понять зачем он нужен. в таком случии хендорсона лучше бы оставили пользы больше было бы.
Да будет вам глупости говорить, прекрасен МакАлистер, на голову лучше прошлогоднего Хендо так точно.
+3
0
+3
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Великолепный Пеп
Ответ Николай Дягель
собослаи хорош , а вот макалистор я до сих пор не могу понять зачем он нужен. в таком случии хендорсона лучше бы оставили пользы больше было бы.
Мак Аллистер не сверкает потому что у него черновая позиция, да еще и не родная. Но даже на ней он выгрызает.
+3
0
+3
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