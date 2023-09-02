7 комментариев

В 4-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» встречался с «Астон Виллой». Уже на 3-й минуте матча Собослаи открыл счет. Это был первый гол венгра за «красных».

Доминик поделился с журналистами эмоциями от дебютного гола за новый клуб:

«Побеждать всегда приятно, даже на выезде, но делать это дома, на глазах у не знаю скольких людей, это невероятно! Я рад забить свой первый гол, их будет еще больше.

В первой домашней игре мы начали не так хорошо, ну и против «Ньюкасла» у нас мало чего получилось, поэтому важно было хорошо выступить сейчас и закончить матч с 11 футболистами на поле. Мы играли вполне неплохо, быстро довели счет до 2:0, хорошо вышли во втором тайме и забили гол.

Я уже говорил это после второй или третьей игры. Но повторюсь, конечно, нам нужно время. Мы еще не так хорошо знаем друг друга, но будем становиться все лучше и лучше».

В матче против «Виллы» «Ливерпуль» одержал победу со счетом 3:0. Помимо Собослаи отличился Салах, Кэш отправил мяч в собственные ворота.

Как вам встреча 4-го тура АПЛ?