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«Честно говоря, я стоял в раздевалке, смотрел на игроков...» Юрген Клопп мощно подвел итоги трансферного окна

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Юрген Клопп Юрген Клопп
Футбол Футбол

Для Юргена Клоппа и «Ливерпуля» наступила новая эра. Летом в команде прошла капитальная перестройка полузащиты — клуб приобрел четырех полузащитников общей стоимостью в £160 млн.

На пресс-конференции перед матчем с «Астон Виллой» главный тренер подвел итоги недавно закрывшегося трансферного окна. Клопп явно остался очень доволен результатом работы мерсисайдцев этим летом.

«Когда я сказал, что нам понадобится удача в вопросе травм, я не имел в виду, что состав слишком мал. С этим делом всегда нужна удача, чтобы добиться успеха! Всем командам. Когда ключевые игроки выходят из строя, это уф! Приходится тяжело думать.

Мы все еще находимся в том моменте, когда мы создаем что-то новое. У нас есть новые ключевые игроки на важнейших позициях на поле. Как мы можем просто взять и играть? Мы должны бороться. Мы должны тяжело работать.

Если вы посмотрите на тех игроков, которые у нас сейчас в атаке, — это высочайшее качество. В течение нескольких последних лет тройку игроков нападения было невозможно заменить. Но каким-то образом мы смогли. Мы сделали это.

Это только начало. Но у меня супер амбиции. Честно говоря, я стоял в раздевалке, смотрел на игроков... И я обожаю эту команду. Это отлично укомплектованная команда. Так что поехали!»

 

3 комментария

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newhood@icloud.com
Ну, Юран, тебя за язык никто не тянул.. Давайте , дерзайте! Мы верим!
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Тимофей Яблонский
Ну в итоге то неплохо все закончилось, а ныли все пропало. Хорошо когда твой клуб знает что делает а не разбрасывается деньгами на ветер
+6
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Nostromo
Если до зим.окна продержатся без травм ключевых..Впрочем и будет время понаблюдать за другими на футбольном рынке, что бы понять , чем стоит усиливаться.Но мимоходом...новая позиция А.Т. какая то новая симпатичная фишка)
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