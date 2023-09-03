Райан Гравенберх стал четвертым новичком «Ливерпуля» этим летом. Полузащитник официально сменил клуб в пятницу, оформив переход из «Баварии».

Гравенберх уже успел посетить тренировочную базу, где ему довелось лично пообщаться с Юргеном Клоппом.

«О всем. Клопп просто отличный тренер, он тепло меня встретил. Кроме того, я приехал на базу клуба со своей девушкой, но мы сумели пообщаться почти обо всем. Я очень счастлив», - заявил игрок.

Напомним, что 21-летний голландец провел последний сезон в «Баварии». До этого он защищал цвета «Аякса».