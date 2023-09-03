LFC 2020
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«Мы поговорили почти обо всем». Гравенберх поделился эмоциями от первой встречи с Клоппом

Райан Гравенберх Райан Гравенберх
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Юрген Клопп Юрген Клопп
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Райан Гравенберх стал четвертым новичком «Ливерпуля» этим летом. Полузащитник официально сменил клуб в пятницу, оформив переход из «Баварии».

Гравенберх уже успел посетить тренировочную базу, где ему довелось лично пообщаться с Юргеном Клоппом.

«О всем. Клопп просто отличный тренер, он тепло меня встретил. Кроме того, я приехал на базу клуба со своей девушкой, но мы сумели пообщаться почти обо всем. Я очень счастлив», - заявил игрок.

Напомним, что 21-летний голландец провел последний сезон в «Баварии». До этого он защищал цвета «Аякса».

2 комментария

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Сергей Смирнов
Ну Клопп умеет находить подход к игрокам, и выявлять их лучшие качества.
+4
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+4
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alim_liver_kz
Клопп просто ещё ему не сказал что он будет играть собаку))
0
0
0
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