Ох уж эти формальности.

Райан Гравенберх присоединился к «Ливерпулю» в последний день трансферного окна. Голландец уже успел побывать в тренировочном центре, где его тепло поприветствовали другие игроки и Юрген Клопп.

Однако полузащитнику придется подождать своего дебюта — он не сможет сыграть в воскресном матче против «Астон Виллы». Об этом сказал главный тренер в предматчевой пресс-конференции:

«Мне сказали, что не получится из-за оформления документов. Я уверен, что в день закрытия окна в офисах все очень заняты. Не думаю, что это произойдет, но посмотрим. На данный момент мы даже не знаем, сможет ли он тренироваться завтра с нами.

Сегодняшний день, очевидно, был для него очень насыщенным: он прилетел сегодня рано утром, ему пришлось очень рано вставать. Это очень напряженный день, и давайте посмотрим, сможет ли он тренироваться завтра или нет. Теперь нет необходимости в какой-либо спешке».

На самом деле правила Премьер-лиги требуют, чтобы игрок был зарегистрирован до полудня последнего рабочего дня. Спортивный отдел, как не старался, не смог успеть к этому сроку, поэтому Гравенберх выйдет на поле в футболке «красных» только после окончания международного перерыва. 16 сентября мерисайдцы поедут в гости к «Вулверхэмптону».