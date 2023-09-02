LFC 2020
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Дебютирует ли Гравенберх в матче с «Астон Виллой»? Отвечает Юрген Клопп

Райан Гравенберх Райан Гравенберх
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Ох уж эти формальности.

Райан Гравенберх присоединился к «Ливерпулю» в последний день трансферного окна. Голландец уже успел побывать в тренировочном центре, где его тепло поприветствовали другие игроки и Юрген Клопп.

Однако полузащитнику придется подождать своего дебюта — он не сможет сыграть в воскресном матче против «Астон Виллы». Об этом сказал главный тренер в предматчевой пресс-конференции:

«Мне сказали, что не получится из-за оформления документов. Я уверен, что в день закрытия окна в офисах все очень заняты. Не думаю, что это произойдет, но посмотрим. На данный момент мы даже не знаем, сможет ли он тренироваться завтра с нами.

Сегодняшний день, очевидно, был для него очень насыщенным: он прилетел сегодня рано утром, ему пришлось очень рано вставать. Это очень напряженный день, и давайте посмотрим, сможет ли он тренироваться завтра или нет. Теперь нет необходимости в какой-либо спешке».

На самом деле правила Премьер-лиги требуют, чтобы игрок был зарегистрирован до полудня последнего рабочего дня. Спортивный отдел, как не старался, не смог успеть к этому сроку, поэтому Гравенберх выйдет на поле в футболке «красных» только после окончания международного перерыва. 16 сентября мерисайдцы поедут в гости к «Вулверхэмптону».

6 комментариев

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Кентуки
А для него есть место в старте!?
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Кентуки
Макалистер будет опорником!?
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Кентуки
Лучшебы отличного опорника покупали бы!
На его позиции есть Эллиот, Джонс на замену! В основе будет играть Собо, Мак, Эндо!
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Кентуки
Ответ Кентуки
Лучшебы отличного опорника покупали бы! На его позиции есть Эллиот, Джонс на замену! В основе будет играть Собо, Мак, Эндо!
И есть уже хрусталь Тиаго!
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alim_liver_kz
Это и хорошо. Есть время на адаптацию. Пусть начнет понимать чего хочет Клопп от него. Надеюсь Клопп вылепит из него нужного себе игрока
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arisstopane
21 год, 1.90 рост...клопп поможет ему вырасти в классного опорника
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