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Ван Дейку грозит продление дисквалификации. FA предъявила защитнику обвинения в ненадлежащем поведении

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В начале матча против «Ньюкасла» Ван Дейк получил прямую красную. На 28-й минуте он сзади прошелся по ногам Исака, который тут же рухнул на газон.

Из-за удаления защитник автоматически пропустит один матч. Но голландцу грозит продление дисквалификации.

Увидев перед собой красную карточку, Ван Дейк начал слишком активно спорить с Джоном Бруксом и его помощниками. Досталось и лежачему сопернику, сообщается, что капитан «Ливерпуля» использовал обсценную лексику.

Федерация футбола Англии (FA) выпустила официальное заявление, в котором предъявила защитнику обвинения в ненадлежащем поведении.

В заявлении FA сказано, что голландец может до 1 сентября ответить на предъявленное обвинение.

Вероятно, Ван Дейк получит дисквалификацию еще на один матч, пишет Liverpool Echo. Таким образом суммарно Вирджил рискует пропустить две встречи. Он точно не сыграет с «Астон Виллой», участие в матче с «Вулверхэмптоном» – под вопросом.

Как думаете, на сколько матчей будет дисквалифицирован Ван Дейк?

1 комментарий

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Ренат Нургалиев
Сдал сильно, конечно, Вирджил. Комнате на его фоне цемент.
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