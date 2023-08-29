Дарвин Нуньес признался, что решил воздержаться от использования социальных сетей из-за влияния, которое они оказали на его игру.

«Раньше я жил, наблюдая за жизнью в соцсетях, это сделало меня хуже.

Люди говорят, что продолжают критиковать меня, но я ничего не вижу, работаю в тишине, и все внимание уделяю себе. Пусть люди пишут, что хотят. Я в порядке.

Тренер - это человек, который решает, кто будет играть, и я уважаю его мнение. Продолжаю работать в спокойствие, какие бы проблемы ни коснулись меня. Я выхожу, делаю свою работу и стараюсь показать свой максимум», - заявил Нуньес.

А как вы относитесь к соцсетям?