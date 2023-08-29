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«Они сделали меня хуже». Дарвин Нуньес признался, что перестал использовать соцсети

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Дарвин Нуньес признался, что решил воздержаться от использования социальных сетей из-за влияния, которое они оказали на его игру.

«Раньше я жил, наблюдая за жизнью в соцсетях, это сделало меня хуже.

Люди говорят, что продолжают критиковать меня, но я ничего не вижу, работаю в тишине, и все внимание уделяю себе. Пусть люди пишут, что хотят. Я в порядке.

Тренер - это человек, который решает, кто будет играть, и я уважаю его мнение. Продолжаю работать в спокойствие, какие бы проблемы ни коснулись меня. Я выхожу, делаю свою работу и стараюсь показать свой максимум», - заявил Нуньес.

А как вы относитесь к соцсетям?

6 комментариев

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Sergey Kuznetsov
Инсту удалил - двушку Каслу отгрузил!
Д. Стетхэм
+5
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Kossuth
Ответ Санжар Уразбаев
Растет на наших глазах 😮‍💨, скорей бы увидеть его голы
Так уже сорокам дубль отгрузил) Пускай продолжает в том же духе💪
+4
0
+4
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Санжар Уразбаев
Растет на наших глазах 😮‍💨, скорей бы увидеть его голы
+3
0
+3
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Emir Bekbolotov
Профессиональный ответ
+2
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Денис Фёдоров
Удачи Дарвину! Больше голов!
+1
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+1
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Матвей Бондарев
DarWIN, только к победе!
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