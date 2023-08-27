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А был ли жест? Фото Юргенна Клоппа, облетевшее весь интернет и прессу оказалось фэйком

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Юрген Клопп Юрген Клопп
Джейсон Тиндолл
Футбол Футбол

«Ливерпуль» одержал драматичную победу над «Ньюкаслом» - команда Юргена Клоппа осталась в меньшинстве, но сумела отыграться на последних минутах матча.

Вскоре после того, как «Ньюкасл» забил первый гол, Ван Дейк был удален с поля, а Юрген Клопп пытался обжаловать это решение арбитра.

Помощник тренера «Ньюкасла» Джейсон Тиндолл в этот момент призвал Клоппа к спокойствию однозначным жестом:

В итоге Клопп смеялся последним: «Ливерпуль» совершил невероятный камбэк во втором тайме, когда Дарвин Нуньес оформил дубль в конце матча.

Одна из фотографий тренера «Ливерпуля» облетела социальные сети – на ней Клопп повторяет жест Тиндолла:

В итоге выяснилось, что фото тренера «Ливерпуля» - фэйк. Пользователь Твиттера LewVisualss проделал невероятную работу по изменению изображения и даже поставил на него свой водяной знак:

Газета The Daily Telegraph использовала эти кадры в своей статье:

А Джейми Каррагер в своих социальных сетях:

Пусть Клопп и не стал шикать в ответ, он показал класс и ответил на неуважение Тиндолла, унизив его поражением. А болельщики доделали остальное.

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