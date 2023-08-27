Юрген знает, что говорит.

Даже после столь драматического завершения игры с «Ньюкаслом» Клопп не смог избежать вопроса о будущем Мохамеда Салаха.

Ранее в воскресенье саудовские СМИ заявили, что матч против «сорок» станет последним для Салаха в футболке «красных». Якобы после игры он должен вылететь в Дубай, чтобы пройти медицинское обследование для «Аль-Иттихада». Однако Клопп с таким прогнозами категорически не согласен.

«История Мо Салаха и «Аль-Иттихада» еще не закончена, не так ли?» — спросил тренера мерсисайдцев репортер Sky Sports Патрик Дэвисон.

«Для меня закончена», — парировал Клопп, ясно дав понять, что Салах останется в «Ливерпуле».