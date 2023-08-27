LFC 2020
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Всего три слова. Клопп резко прокомментировал слухи о переходе Салаха в «Аль-Иттихад»

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Юрген знает, что говорит.

Даже после столь драматического завершения игры с «Ньюкаслом» Клопп не смог избежать вопроса о будущем Мохамеда Салаха.

Ранее в воскресенье саудовские СМИ заявили, что матч против «сорок» станет последним для Салаха в футболке «красных». Якобы после игры он должен вылететь в Дубай, чтобы пройти медицинское обследование для «Аль-Иттихада». Однако Клопп с таким прогнозами категорически не согласен.

«История Мо Салаха и «Аль-Иттихада» еще не закончена, не так ли?» — спросил тренера мерсисайдцев репортер Sky Sports Патрик Дэвисон.

«Для меня закончена», — парировал Клопп, ясно дав понять, что Салах останется в «Ливерпуле».

2 комментария

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Sergey Kuznetsov
ну конечно Салах останется в Ливерпуле) уж точно до зимы) никто его не продаст за несколько дней до завершения ТО не купив подходящую (но такой нет!) замену! эти хреновы инсайдеры только хайп себе поднимают, чтобы рекламу в инсте подороже продавать и всё)
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alexey_fp
Ответ Sergey Kuznetsov
ну конечно Салах останется в Ливерпуле) уж точно до зимы) никто его не продаст за несколько дней до завершения ТО не купив подходящую (но такой нет!) замену! эти хреновы инсайдеры только хайп себе поднимают, чтобы рекламу в инсте подороже продавать и всё)
саудовцы совсем охренели, ключевого игрока им никто не продаст здесь и сейчас
+2
0
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