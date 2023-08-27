9 комментариев

«Красные» совершили чудо.

С самого начала матча против «Ньюкасла» у «Ливерпуля» начались проблемы. Трент был на грани получения красной в самом начале матча, потом он после неудачного паса Салаха практически привез гол в свои ворота, а в завершение картины ван Дейк получил красную.

Казалось бы, что в этот день все против команды Клоппа, но сами игроки так не думали. Нуньес смог перевернуть итог всей встречи, оформив дубль за секунды до финального свистка.

После матча Клопп не мог сдержать эмоций. Сразу после окончания матча в рубрике Sunday win на Sky Sports главный тренер выдал пламенную речь:

«Парни сделали невероятное сегодня. Боже мой, как мне это понравилось: последняя секунда, последний гол!

В перерыве я сказал им, что если мы сможем перевернуть эту игру, то мы сможем рассказать об этом нашим внукам. Я увижу своих через 10 дней и смогу рассказать им.

За более чем 1000 игр, которые я провёл в качестве тренера, у меня не было случаев камбэка в меньшинстве. Против такой команды, как «Ньюкасл». В такой атмосфере. Это нечто особенное».