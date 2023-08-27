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«Это то, о чем мы сможем рассказать нашим внукам». Клопп в восторге от камбэка в матче против «Ньюкасла»

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Юрген Клопп Юрген Клопп
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«Красные» совершили чудо.

С самого начала матча против «Ньюкасла» у «Ливерпуля» начались проблемы. Трент был на грани получения красной в самом начале матча, потом он после неудачного паса Салаха практически привез гол в свои ворота, а в завершение картины ван Дейк получил красную.

Казалось бы, что в этот день все против команды Клоппа, но сами игроки так не думали. Нуньес смог перевернуть итог всей встречи, оформив дубль за секунды до финального свистка.

После матча Клопп не мог сдержать эмоций. Сразу после окончания матча в рубрике Sunday win на Sky Sports главный тренер выдал пламенную речь:

«Парни сделали невероятное сегодня. Боже мой, как мне это понравилось: последняя секунда, последний гол!

В перерыве я сказал им, что если мы сможем перевернуть эту игру, то мы сможем рассказать об этом нашим внукам. Я увижу своих через 10 дней и смогу рассказать им.

За более чем 1000 игр, которые я провёл в качестве тренера, у меня не было случаев камбэка в меньшинстве. Против такой команды, как «Ньюкасл». В такой атмосфере. Это нечто особенное».

9 комментариев

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Aleksandr YNWA
Я тоже в восторге
+9
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soda overdose
в копилку камбэков
+4
0
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Тимур Жалолдинов
Я смотрел обзор, но так и не понял за что дали красную ВВД? Это помоему даже на желтую не потянет.
+1
0
+1
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A.G
будем честны при первом голе повезло что предголевую отдала попа Дена Берна
0
0
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Санжар Уразбаев
Могли дать желтый но у богатых свои правила и справедливый счет стал возмездием
0
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Санжар Уразбаев
Могли дать желтый но у богатых свои правила и справедливый счет стал возмездием
0
0
0
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Санжар Уразбаев
Могли дать желтый но у богатых свои правила и справедливый счет стал возмездием
0
0
0
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aya
Здорово, конечно, но на весь сезон 11-15 игроков точно не хватит
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mastadon
Ответ A.G
будем честны при первом голе повезло что предголевую отдала попа Дена Берна
Ньюкасл тоже дурака забил
0
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