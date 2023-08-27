«Меня это не волнует».

Доминик Собослаи давно дружит с Эрлингом Холандом — со времен совместных выступлений за зальцбургский «Ред Булл». Теперь двум старым товарищам предстоит встретиться на поле в Премьер-лиге и сыграть друг против друга, но Собослаи уверен, что их личные отношения никак не повлияют на их игру.

«Эрлинг приехал сюда и показал себя, забив более 50 голов за сезон, — сказал венгерский полузащитник (цитата по Liverpool Echo). — Я знал, что он это сделает, потому что знал его качества и что он для этого делал. Но я заинтересован работой со своей командой. Мы друзья, но я слежу только за собой. Мы не говорили о том, на каком месте мы финишируем, и не будем, потому что, когда я говорю с ним, речь идет не о футболе.

Вам не обязательно знать, о чем мы говорим. Он знает мою семью, я немного знаю его семью. Мы говорим о том, как они, как он. Обсуждаем повседневные вещи, не футбол, а что происходит снаружи. Конечно, иногда всплывает и футбол, но не всегда.

Он живет, кажется, через два дома от меня. Мы немного поговорили, но недавно они играли в финале Суперкубка в Греции, а у нас есть тренировки и игры на выезде. Потребуется время, прежде чем мы найдем решение, как нам видеться чаще. Он мой очень хороший друг, но меня это не волнует в течение этих 95 или 100 минут. Ему, наверное, тоже все равно. Это нормально. Я сосредоточен на себе и своих товарищах по команде, и если я забью гол на последней минуте, то буду только счастливее».

Собослаи уверен, что титул Премьер-лиги, покорившийся Холанду в прошлом сезоне, теперь должен оказаться в его руках. На вопрос, какая команда может стать победителем чемпионата в текущем сезоне, он ответил:

«Мы. Нет, я не шучу. Я всегда так думаю. Даже если это тяжело».

В «Ливерпуле» Собослаи показывает образцовый настрой как в интервью, так и на поле. Ждем его новых свершений на поле!