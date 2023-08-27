🤨 «Может это предложение за его бутсы?» Фанаты «Ливерпуля» не верят, что Салаха могут продать за £100 млн. Они хотят 300 🤯
Болельщики «Ливерпуля» высмеяли предложение «Аль-Иттихада» за Мохамеда Салаха.
По информации Caught Offside, саудовский клуб попробует убедить мерсисайдцев, предложив им за египтянина £100 млн.
Напомним, что трансферное окно закроется в пятницу.
Фанаты «Ливерпуля» уверены, что Салах стоит больше этой суммы.
💭 «£100 млн 🤣😂. Они смеются? Может это предложение за его бутсы, поскольку трансфер Салаха можно рассматривать за компенсацию не менее £300 млн».
💭 «150, тогда продадим!»
💭 «Если Кейн стоит 100 миллионов, то Салах, по крайней мере, в два раза больше».
💭 «Если это правда, то мы не будем стоять на пути Салаха. Однако саудовский клуб должен заплатить £250 млн за нашего лучшего игрока».
💭 «На мой взгляд, £100 млн за Салаха это не очень много, учитывая, сколько денег они платят за других футболистов. 120 млн и больше - так будет лучше».
Но я ничему не удивлюсь, зная фсг
Продадим, через неделю сломается диаз, потом жота и будет доак 17 летний в нападение играть 🤩
Правда уже нет даже милнера и хендо чтоб дыры закрывать
Предлагаю вернуть Минамино, чтоб хоть Энцо скучно не было