Болельщики «Ливерпуля» высмеяли предложение «Аль-Иттихада» за Мохамеда Салаха.

По информации Caught Offside, саудовский клуб попробует убедить мерсисайдцев, предложив им за египтянина £100 млн.

Напомним, что трансферное окно закроется в пятницу.

Фанаты «Ливерпуля» уверены, что Салах стоит больше этой суммы.

💭 «£100 млн 🤣😂. Они смеются? Может это предложение за его бутсы, поскольку трансфер Салаха можно рассматривать за компенсацию не менее £300 млн».

💭 «150, тогда продадим!»

💭 «Если Кейн стоит 100 миллионов, то Салах, по крайней мере, в два раза больше».

💭 «Если это правда, то мы не будем стоять на пути Салаха. Однако саудовский клуб должен заплатить £250 млн за нашего лучшего игрока».

💭 «На мой взгляд, £100 млн за Салаха это не очень много, учитывая, сколько денег они платят за других футболистов. 120 млн и больше - так будет лучше».