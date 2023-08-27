Собослаи сразу заирал в «Ливерпуле». Этим летом Доминик Собослаи перешел из РБ «Лейпциг» в «Ливерпуль» за 60 млн евро. Венгр сразу стал игроком основы, несмотря на непростую систему Клоппа.

Собослаи сыграл ключевую роль в победе над «Борнмутом» (3:1) во втором туре, и Юрген Клопп не пожалел комплиментов, когда его спросили о новичке:

«Мне понравилось то, что я увидел: его энергия в сочетании с техникой и желанием.

Он обладает практически всеми качествами, которые вы хотите видеть, и последнее, о чем вы подумаете, увидев его игру. Ему всего 22 года, так что у него еще многое впереди.

Очевидно, у него нет проблем с адаптацией, и мы очень довольны. Мы действительно довольны, с первого дня его пребывания здесь он полон энергии.

Ему нравится играть в такой футбол. Он играет на другой позиции, чем, например, в «Лейпциге», но с его навыками он может играть и выше по полю.

У него есть скорость, чтобы проходить игроков, у него есть техника, навыки завершения, которые мы еще даже не видели в должной мере, но его удар действительно особенный. Мы ставим его чуть глубже, больше вовлекаем в игру, ему это очень нравится, и у него все получается, очень хорошо».