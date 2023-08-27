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«Заставляет задуматься». Каррагер прокомментировал слух об уходе Салаха из «Ливерпуля»

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Видит логику в продаже, но только за огромные деньги.

Джейми Каррагер не верит в то, что Мохамед Салах будет продан «Ливерпулем» в это трансферное окно, но отказался исключать возможность ухода египтянина следующим летом.

Салахом активно интересуется саудовский «Аль-Иттихад», который уже приобрел Фабиньо, однако по данным Liverpool Echo, «красные» не готовы продать ценный актив и пока не получали официальное предложение.

Решение Джордана Хендерсона отправиться на Ближний Восток застало многих врасплох, и теперь на «Ливерпуль» оказывается давление: клуб не может потерять еще одного ценного члена команды под закрытие трансферного окна.

Джейми Каррагер выразил мнение, что египтянин останется в команде, даже несмотря на то, что «Аль-Иттихад» до последнего будет испытывать решимость «Ливерпуля».

«Он не уйдет за 100 млн фунтов. Думаю, если бы речь шла о сумме в 150 млн, а может быть, и больше, то можно было бы задуматься. Но я считаю, что сейчас уже поздно, и в этом вся проблема. Если вспомнить модель «Ливерпуля» при FSG, то если бы это произошло в более подходящее время или команда была бы немного лучше, то они бы серьезно задумались».

«Вспомните, именно так поступили с Филиппе Коутиньо несколько лет назад. «Ливерпуль» не стал заменять Коута, а просто усилился в других зонах. Если это произойдет, а я не думаю, что произойдет, то это заставит задуматься меня о следующем лете. У Мо Салаха впереди еще два сезона, поэтомуя думаю, что к этому вопросу вернутся следующим летом».

«Если бы «Аль-Иттихад» продолжал поднимать ставки все выше и выше, то, конечно, было бы нелепо отказываться от неприличной суммы денег, − сказал Карра в интервью Sky Sports. − Болельщики «Ливерпуля» требуют новых трансферов и не хотят, чтобы игроки уходили. Он − их лучший игрок, и я думаю, он останется».

2 комментария

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Dr. Dre_123
Если дадут 200 то можно подумать о продаже, за 100 не продается!!!
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Kossuth
Замены нет, продать за условные 200.... Надо будет искать замену на эту позицию, не забывая о полузащите и центре обороны.... В этой ситуации все клубы, зная о такой продаже, будут сломить ценник.....Вдох, выдох.... И вперёд к успехам с теми кто есть и м/б пару новичков))
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