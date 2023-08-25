Юрген Клопп пообщался со СМИ перед матчем «Ливерпуля» с «Ньюкаслом» в это воскресенье.

Тренера спросили о слухах относительно перехода Мохамеда Салаха в «Аль-Иттихад», Клопп дал четкий ответ:

«У нас нет предложения — Мо Салах — игрок «Ливерпуля», и он очень важен для нас. Если бы предложение поступило, то ответ был бы «НЕТ», — добавил босс.

«Мо на 100% предан «Ливерпулю». Не о чем говорить».