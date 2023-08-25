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«Мо на 100% предан «Ливерпулю». Юрген Клопп ответил на слухи о переезде Салаха в Саудовскую Аравию

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Юрген Клопп пообщался со СМИ перед матчем «Ливерпуля» с «Ньюкаслом» в это воскресенье.

Тренера спросили о слухах относительно перехода Мохамеда Салаха в «Аль-Иттихад», Клопп дал четкий ответ:

«У нас нет предложения — Мо Салах — игрок «Ливерпуля», и он очень важен для нас. Если бы предложение поступило, то ответ был бы «НЕТ», — добавил босс.

«Мо на 100% предан «Ливерпулю». Не о чем говорить».

3 комментария

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LiverpoolUA
Главное, чтобы не получилось как с Кайседо.
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