Отец Доминика Собослаи, бывший профессиональный футболист Жолт, сыграл важную роль в начале карьеры сына: он основал футбольную академию и обеспечил Доминику интенсивные тренировки, чтобы гарантировать, что он сможет достичь высшего уровня.

Оказалось, что отец Собослаи использовал на занятиях своего сына, казалось бы, странные методы обучения, такие как игра с мячом для гольфа в руках, чтобы не тянуть соперника за рубашку и придумывать более технические решения, чтобы вернуть мяч.

Источник, близкий к семье Собослаи, рассказал The Athletic, что отец Доминика использовал еще один трюк, чтобы сформировать сына, как перспективного футболиста. Он заставлял Доминика носить ботинки, которые были немного меньше его реального размера.

Отец предполагал, что если у человека ступня меньшего размера, то он с большей вероятностью станет лучшим футболистом. Идея заключается в том, что чем меньше нога, тем легче отбивать мяч.

«Это футбольный лайф-хак, скажем так. Если у тебя большие ноги, ты не сможешь идеально бить по мячу, если ты не такой игрок, как Ибрагимович», – объясняет источник.

«Чтобы правильно ударить по мячу, нужно иметь длинные ноги и маленькие ступни, именно поэтому отец Доминика был с ним строг, когда он был моложе. Просто посмотрите на него сейчас».

Не знаем действительно ли маленькие ноги помогают, но у полузащитника «Ливерпуля» справляется со своими задачами отлично.