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Новый бриллиант Клоппа. Собослаи опережает всех полузащитников АПЛ по одному ключевому показателю

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Надо продолжать в том же духе.

Доминик Собослаи покорил болельщиков «Ливерпуля» своим выступлением в матче против «Борнмута», где «Ливерпуль» победил со счетом 3:1. Он выглядел невероятно заряженным на протяжении всех 90 минут, и был настоящей звездой центра поля. Его назвали игроком матча, и цифры демонстрируют, что это заслуженно:

  • 93% точность передач;
  • 4/5 длинных передач;
  • 5/8 выигранных единоборств;
  • 5 возвратов владения.

Несмотря на то, что пока что он провел всего несколько матчей в Англии, венгерский полузащитник уже лидирует по одному ключевому в Премьер-лиге.

Собослаи доставил мяч в штрафную соперника больше раз (4), чем любой другой полузащитник АПЛ.

Большая часть этих забегов пришлась на игру против «Борнмута», где он неоднократно обходил соперников, единолично создавая возможности для атаки.

Клопп по-тихому подписал себе настоящий бриллиант этим летом 💎

5 комментариев

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Hunteralex
Ответ Jazzzz
Да хоть по трем показателям! Если сломается, как с ним часто бывает - это все неважно.
2 подряд сезона с 31 матчем в бундеслиге из 34. Не сказал бы, что он обычно ломается
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super_friend
В последнем матче сыграл на топ-уровге. Именно он вел игру, обострял и держал среднюю линию в меньшинстве. Надеюсь, продолжит в том же духе.
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Алексей Половков
Ответ Jazzzz
Да хоть по трем показателям! Если сломается, как с ним часто бывает - это все неважно.
А если не сломается, то важно
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dfstorm
Ответ Jazzzz
Да хоть по трем показателям! Если сломается, как с ним часто бывает - это все неважно.
А вы не перепутали его с Забитцером? Когда Собослаи ломался то? Это наоборот его фишка что он очень мало пропускает из-за травм
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