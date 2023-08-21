Надо продолжать в том же духе.

Доминик Собослаи покорил болельщиков «Ливерпуля» своим выступлением в матче против «Борнмута», где «Ливерпуль» победил со счетом 3:1. Он выглядел невероятно заряженным на протяжении всех 90 минут, и был настоящей звездой центра поля. Его назвали игроком матча, и цифры демонстрируют, что это заслуженно:

93% точность передач;

4/5 длинных передач;

5/8 выигранных единоборств;

5 возвратов владения.

Несмотря на то, что пока что он провел всего несколько матчей в Англии, венгерский полузащитник уже лидирует по одному ключевому в Премьер-лиге.

Собослаи доставил мяч в штрафную соперника больше раз (4), чем любой другой полузащитник АПЛ.

Большая часть этих забегов пришлась на игру против «Борнмута», где он неоднократно обходил соперников, единолично создавая возможности для атаки.

Клопп по-тихому подписал себе настоящий бриллиант этим летом 💎