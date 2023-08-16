11 комментариев

«Красные «могут потерять ведущего форварда.

Сообщалось, что интерес к Салаху проявляет «Аль-Иттихад», готовый предложить «Ливерпулю» 60 млн фунтов, а игроку – 90 млн евро в год. Агент Салаха заявил, что египтянин не рассматривает уход из «Ливерпуля» этим летом.

В 1-м туре АПЛ «Ливерпуль» сыграл вничью с «Челси» (1:1). Салах покинул поле на 77-й минуте матча – его заменил Харви Эллиотт.

Как сообщает BBC, форвард «Ливерпуля» остался недоволен заменой. Покидая поле, Салах выразил раздражение, срывая с руки повязку.

На 18-й минуте матча Мохамед Салах отметился голевой передачей, отдав пас на Луиса Диаса. Гол самого египтянина в первом тайме был отменен после просмотра видеоповтора.

Теперь по информации Alkasschannel, египтянин дал добро своему агенту на трансфер в один из клубов из Саудовской Аравии.