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Салах остался очень недоволен заменой и теперь готов уйти в Саудовскую Аравию😱😱😱

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Мохамед Салах Мохамед Салах
Футбол Футбол

«Красные «могут потерять ведущего форварда.

Сообщалось, что интерес к Салаху проявляет «Аль-Иттихад», готовый предложить «Ливерпулю» 60 млн фунтов, а игроку – 90 млн евро в год. Агент Салаха заявил, что египтянин не рассматривает уход из «Ливерпуля» этим летом.

В 1-м туре АПЛ «Ливерпуль» сыграл вничью с «Челси» (1:1). Салах покинул поле на 77-й минуте матча – его заменил Харви Эллиотт.

Как сообщает BBC, форвард «Ливерпуля» остался недоволен заменой. Покидая поле, Салах выразил раздражение, срывая с руки повязку.

На 18-й минуте матча Мохамед Салах отметился голевой передачей, отдав пас на Луиса Диаса. Гол самого египтянина в первом тайме был отменен после просмотра видеоповтора.

Теперь по информации Alkasschannel, египтянин дал добро своему агенту на трансфер в один из клубов из Саудовской Аравии.

11 комментариев

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Сергей Ка
Это уже даже не сплетни, а чистейшая ложь
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liv6
Может администраторы хоть немного начнут зачищать новости от желтухи, вроде этой!
+6
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ostap&mio&dio
..., - написал Алкаш канал
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Тухель
Не ну увидев ЗП Неймара сейчас многие звезды из топ клубов Европы будут связываться с СА и спрашивать, а сколько им готовы заплатить. Уверен если Салаху дадут например 100 млн в год + бонусы, то легко полетит к братьям мусульманам. А если только млн 30-50, то можно и в Англии побегать.
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Sergey Kuznetsov
брэд
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Linkin713
Точно не в этом сезоне. А вот в следующем, возможно. Если Доак заиграет
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Mansur Shamshidinov
это ещё вовремя трансляции комментаторы шутили
а спортс не дремлет
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Alexandr Romanovets
Ответ Паха Ветров
Очень сомневаюсь. Но если реально так, то пусть валит на все четыре, заодно и алиссона пусть прихватит, если тот тоже вдруг на что-то обиделся 😄
Алиссон а нельзя отпускать,он пол команды,без такого кипера мы будем бороться за топ 4
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