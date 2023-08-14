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Девушка Доминика Собослаи отреагировала на дебют игрока в «Ливерпуле» в матче с «Челси»

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Девушка Доминика Собослаи, Фанни Гечек, была впечатлена игрой полузащитника в его дебютном матче за «Ливерпуль» против «Челси» в Премьер-лиге 13 августа.

22-летний Собослаи перешел на «Энфилд» этим летом из «РБ Лейпциг» за 60 миллионов фунтов, подписав пятилетний контракт.

Универсальный полузащитник дебютировал за команду Юргена Клоппа в воскресенье. Хотя Собослаи и не забил сам, он сделал три ключевых паса по ходу матча.

Девушка футболиста Фанни Гечек отреагировала на пост игрока в социальных сетях после его дебюта в «Ливерпуле», написав: «Горжусь тобой!».

Мы не сомневаемся, что с поддержкой такой красотки, как Фанни, Доминик далеко пойдет!

2 комментария

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Barcelonec1986
без косметики увидеть бы, а так не оценить красоты
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Barcelona still waiting for the corner
Ответ Barcelonec1986
без косметики увидеть бы, а так не оценить красоты
Зачем? Это же чужая женщина...
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