Девушка Доминика Собослаи, Фанни Гечек, была впечатлена игрой полузащитника в его дебютном матче за «Ливерпуль» против «Челси» в Премьер-лиге 13 августа.

22-летний Собослаи перешел на «Энфилд» этим летом из «РБ Лейпциг» за 60 миллионов фунтов, подписав пятилетний контракт.

Универсальный полузащитник дебютировал за команду Юргена Клоппа в воскресенье. Хотя Собослаи и не забил сам, он сделал три ключевых паса по ходу матча.

Девушка футболиста Фанни Гечек отреагировала на пост игрока в социальных сетях после его дебюта в «Ливерпуле», написав: «Горжусь тобой!».

Мы не сомневаемся, что с поддержкой такой красотки, как Фанни, Доминик далеко пойдет!