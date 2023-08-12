Большая потеря.

Трент Александер-Арнолд стал новым вице-капитаном «Ливерпуля», но он не сможет заменить Джеймса Милнера, признался сам игрок в интервью Daily Mail.

«Я играю свою роль, следя за тем, чтобы каждый день соответствовать стандартам команды и вести к этому других», — сказал Трент, объясняя свои новые обязанности.

«Милнера невозможно заменить напрямую, для этого потребуется много людей. Другие должны активизироваться. Мы должны убедиться, что сможем рваться вперед так же, как когда он вел нас.

Я знаю правду о себе и знаю, что никогда не буду Джеймсом Милнером. Я никогда не смогу стать таким лидером, но я должен показывать те лидерские качества, которые у меня есть, и использовать их так, чтобы это было эффективно для команды. Мне нужно продолжать двигаться вперед, чтобы попытаться достичь того, чего я хочу достичь».

На протяжении долгих восьми лет Милнер был ключевым игроком «Ливерпуля» на поле и за его пределами, но этим летом он ушел в «Брайтон» свободным агентом.

Тем не менее, нет никаких сомнений в том, что Трент по-своему сможет вести команду всей своей жизни на пару с Вирджилом ван Дейком.