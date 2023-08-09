Когда у Юргена Клоппа спросили, повлияет ли опыт игроков «Ливерпуля» на борьбу с «Сити» за чемпионство в АПЛ, немец ответил: «Меня не волнует возраст».

Клопп продолжил рассуждать о влиянии опыта на успехи команды:

«У нас уже есть опыт – в некоторых моментах, возможно, не такой большой, как у других команд. Могли бы мы набраться больше совместного опыта? Да. Могли бы мы сделать это быстро? Может быть. В Дортмунде никогда не было оправданием то, что двум центральным защитникам было по 19 лет.

Такого рода знания игроки получают шаг за шагом в течение сезона. Что нам нужно делать, так это побеждать в матчах, чувствовать себя хорошо, создавать хорошую атмосферу в клубе и все такое. У нас позади был не самый удачный год, и теперь мы хотим, чтобы следующий был хорошим».

Летом «красных» покинули игроки, которые долгое время занимали ключевые роли в команде. На замену ушедшим футболистам пришли молодые, талантливые Мак Аллистер и Собослаи. Парни провели с новой командой уже достаточно времени, чтобы влиться в коллектив.

Согласны с Юргеном?