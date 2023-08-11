16 комментариев

Подтвердили уже двое инсайдеров.

В четверг появилась информация, что «Брайтон» продаст Мойсеса Кайседо тому, кто больше заплатит.

По данным Фабрицио Романо, эквадорский полузащитник находился весь день в Лондоне в ожидании ключевых событий, касающихся его будущего, «Брайтон» ждал официального предложения от «Ливерпуля».

Предложение в 110 миллионов фунтов поступило и было принято, «Челси» предлагал не более 100 миллионов.

Фабрицио Романо и Дэвид Орнштейн подтверждают - клубы договорились о трансфере игрока.