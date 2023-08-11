16 комментариев

Наконец-то! «Ливерпуль» покупает Кайседо за 140 миллионов долларов🔥🔥🔥
Подтвердили уже двое инсайдеров.
В четверг появилась информация, что «Брайтон» продаст Мойсеса Кайседо тому, кто больше заплатит.
По данным Фабрицио Романо, эквадорский полузащитник находился весь день в Лондоне в ожидании ключевых событий, касающихся его будущего, «Брайтон» ждал официального предложения от «Ливерпуля».
Предложение в 110 миллионов фунтов поступило и было принято, «Челси» предлагал не более 100 миллионов.
Фабрицио Романо и Дэвид Орнштейн подтверждают - клубы договорились о трансфере игрока.
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