LFC 2020
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Наконец-то! «Ливерпуль» покупает Кайседо за 140 миллионов долларов🔥🔥🔥

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Подтвердили уже двое инсайдеров.

В четверг появилась информация, что «Брайтон» продаст Мойсеса Кайседо тому, кто больше заплатит.

По данным Фабрицио Романо, эквадорский полузащитник находился весь день в Лондоне в ожидании ключевых событий, касающихся его будущего, «Брайтон» ждал официального предложения от «Ливерпуля».

Предложение в 110 миллионов фунтов поступило и было принято, «Челси» предлагал не более 100 миллионов.

Фабрицио Романо и Дэвид Орнштейн подтверждают - клубы договорились о трансфере игрока.

16 комментариев

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Андрей Романов
это точно не шутка?
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eftomolgy
Вроде нет, но фотошоп знатнейший :)
+3
0
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Donald Dark
Кошерненько-оперативненько.
+2
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Danik214
Немного не понял по Лавии почему не могли договориться, потом начать про него читать и узнавать больше и сразу понял что он нам не подходит, захожу и тут такая статья, честно говоря я с последнего матча Ливерпуля в АПЛ надеялся что он перейдёт(Кайседо) к нам. Теперь желаю всем нам удачи в новом сезоне, YNWA.
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Консервативный глор
Ответ GeasMuire
Т.е. На джуда денег не было, а на кайседо с легкостью? Я один наблюдаю тут признаки идиотизма?
На Джуда не денег не было. Была же информация, что он не проявил заинтересованности в переходе именно в Ливерпуль - на него было принято решение не тратить время и ждать, что он проникнется любовью к клубу и предпочтет его Реалу, а сфокусироваться на других целях чтобы успеть подписать их до предсезонки. Что денег нет это домыслы были только. А на деле там был бы затяжной аукцион с высокой долей вероятности остаться ни с чем к закрытию ТО.
+3
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miguel_diaz
Ответ GeasMuire
Т.е. На джуда денег не было, а на кайседо с легкостью? Я один наблюдаю тут признаки идиотизма?
Не надоело тешить себя надеждой,что типа денег не хватило на Джуда? Он выбрал Мадрид сколько бы не было у Ливера денег
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Elik1989
Ничего себе. Классное подписание. Если будет играть также, то центр бетон однозначно.
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Teleport
Ответ Андрей Романов
это точно не шутка?
ущипнуть тебя?)))
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