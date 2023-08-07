Арабы подождут. Агент Салаха считает, что в ближайшие годы игрок «Ливерпуля» из АПЛ не уйдет
Недавно опровергал уход этим летом.
Агент Мохамеда Салаха Рами Аббас Исса опроверг информацию о том, что его клиент рассматривает вероятность ухода из «Ливерпуля» следующим летом.
Новостной аккаунт Anfield Edition опубликовал в Твиттере слова журналиста Исмаэля Махмуда, а именно, что «Мо Салах на 100% открыт к переезду в Саудовскую Аравию в будущем, но хочет подождать и посмотреть на проект, прежде чем принимать решение в следующем году».
Рами Абас Исса вновь ворвался в реплаи и написал: «Ни Мохамед, ни я ни с кем это не обсуждали».
Приятно осознавать, что лидер «Ливерпуля» даже не смотрит в сторону Саудовской Аравии. В прошлом сезоне 31-летний форвард забил 19 голов и отдал 12 голевых передач в 38 матчах АПЛ. Он все еще ключевой игрок клуба.
Ранее в этом месяце Аббас Исса полностью исключал вероятность того, что египтянин этим летом поедет в Саудовскую Аравию.
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