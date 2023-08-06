⚡🎥Шикарный гол Луиса Диаса в ворота «Дармштадта» – болельщики в восторге
Луис Диас впечатлил болельщиков «Ливерпуля», забив красивый гол во время товарищеского матча с «Дармштадтом».
Новичок команды Доминик Собослаи подал угловой, который встретил Диас и отправил в сетку ворот.
Болельщики «Ливерпуля» оценили гол Диаса в социальных сетях:
💭«Потрясающий гол Луиса Диаса… Помните, он не забил, когда мы обыграли «МЮ» 7:0 в марте. В этом сезоне он будет жарить».
💭«Совершенно блестящий гол Луиса Диаса».
💭«Луис Диас разорвет Премьер-лигу в этом сезоне. Запомни мои слова».
💭«А он хорош!».
«Ливерпуль» обыграл немецкую команду со счетом 3: 1, Мохамед Салах и Диогу Жота также отличились по ходу матча.
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