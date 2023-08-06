Луис Диас впечатлил болельщиков «Ливерпуля», забив красивый гол во время товарищеского матча с «Дармштадтом».

Новичок команды Доминик Собослаи подал угловой, который встретил Диас и отправил в сетку ворот.

Болельщики «Ливерпуля» оценили гол Диаса в социальных сетях:

💭«Потрясающий гол Луиса Диаса… Помните, он не забил, когда мы обыграли «МЮ» 7:0 в марте. В этом сезоне он будет жарить».

💭«Совершенно блестящий гол Луиса Диаса».

💭«Луис Диас разорвет Премьер-лигу в этом сезоне. Запомни мои слова».

💭«А он хорош!».

«Ливерпуль» обыграл немецкую команду со счетом 3: 1, Мохамед Салах и Диогу Жота также отличились по ходу матча.