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⚡🎥Шикарный гол Луиса Диаса в ворота «Дармштадта» – болельщики в восторге

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Луис Диас впечатлил болельщиков «Ливерпуля», забив красивый гол во время товарищеского матча с «Дармштадтом».

Новичок команды Доминик Собослаи подал угловой, который встретил Диас и отправил в сетку ворот.

Болельщики «Ливерпуля» оценили гол Диаса в социальных сетях:

💭«Потрясающий гол Луиса Диаса… Помните, он не забил, когда мы обыграли «МЮ» 7:0 в марте. В этом сезоне он будет жарить».

💭«Совершенно блестящий гол Луиса Диаса».

💭«Луис Диас разорвет Премьер-лигу в этом сезоне. Запомни мои слова».

💭«А он хорош!».

«Ливерпуль» обыграл немецкую команду со счетом 3: 1, Мохамед Салах и Диогу Жота также отличились по ходу матча.

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