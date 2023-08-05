Нашли очередной повод для интернет-битвы.

Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер в свойственной ему манере раскритиковал трансферную политику клуба этого лета. Его коллега по Sky Sports Гари Невилл не был бы главным протагонистом Карры, если бы не устроил очередной спор на весь Твиттер.

«Теперь ты согласен, что Клопп последние 5-6 лет прикрывал ваших владельцев?»

Очевидно, что Каррагер принял вызов коллеги и попытался не только ответить на его выпад, но и уколоть.

«Гари, ты понятия не имеешь, что происходит в «Ливерпуле»! У владельцев есть самоокупаемая модель, на которую Клопп пришел и совершил чудо! Частью этого был трансферный отдел, которому завидовала вся Европе. Теперь, когда Клопп управляет клубом сверху донизу, это ушло в прошлое. У «Ливерпуля» за последние полтора года было три спортивных директора. Нынешний уже ушел на пенсию, но вернулся, чтобы выполнить этим летом работу. Он тесно связан с тренером. Заработная плата «Ливерпуля» на 150 млн больше, чем у «Арсенала». Простая математика. У «красных» нет такого инвестора (Питера Лима), как у вас в «Солфорде», где вы с ребятами в конце сезона просто садитесь в самолет, чтобы поумолять его потратить еще больше денег!»

«Солфорд» − клуб четвертого английского дивизиона, которым владеют Питер Лим, а также легенды «Юнайтед» − Гари Невилл, Фил Невилл, Ники Батт, Пол Скоулз, Райан Гиггз и Дэвид Бекхэм.