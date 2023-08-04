Садьо Мане ответил на вопрос болельщика о местонахождении Мохамеда Салаха, слухи о переезде которого в Саудовскую Аравию не утихают.

Когда болельщик спросил Мане: «Где Мо Салах?», то 31-летний футболист уверенно ответил:

«Он в «Ливерпуле».

Ходят слухи о том, что Салахом интересуется и «Аль-Наср», и «Аль-Иттихад». Речь идет о предложении на сумму 180 млн евро.

Сам Мане покинул «Баварию» этим летом после одного сезона в Бундеслиге, чтобы присоединиться к «Аль-Насру».