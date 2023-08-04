📹Садьо Мане ответил болельщику на вопрос: «Где Мо Салах?»
Садьо Мане ответил на вопрос болельщика о местонахождении Мохамеда Салаха, слухи о переезде которого в Саудовскую Аравию не утихают.
Когда болельщик спросил Мане: «Где Мо Салах?», то 31-летний футболист уверенно ответил:
«Он в «Ливерпуле».
Ходят слухи о том, что Салахом интересуется и «Аль-Наср», и «Аль-Иттихад». Речь идет о предложении на сумму 180 млн евро.
Сам Мане покинул «Баварию» этим летом после одного сезона в Бундеслиге, чтобы присоединиться к «Аль-Насру».
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