Джейми Каррагер провел множество выездных матчей в карьере, но несколько стадионов ему особенно запомнились.

Бывший защитник «Ливерпуля» принимал участие в некоторых культовых европейских матчах за «красных», и его очень впечатлили игры в Турции и Греции.

«Я бы, наверное, сказал, что Турция или Греция – самые трудные места, чтобы играть на выезде», — сказал Каррагер в подкасте Scouse House.

«Вы знаете, когда вы идете на стадион «Олимпиакоса», вы думаете: «Вау» уже за час до игры. В Турции было так же — на стадионах «Бешикташа» и «Галатасарая» была мощная атмосфера».

«Дело не только в игре, потому что на многих стадионах ты испытываешь сильные эмоции, просто когда ты играешь в Турции и Греции, то ловишь себя на мысли: «Вау, это реально происходит». Даже за час до матча на разминке ты уже чувствуешь, что будет грандиозно и очень эмоционально – мне нравилось играть там».