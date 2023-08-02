LFC 2020
Блог

«Никто, кроме «Сити»: Клопп честно оценил шансы «Ливерпуля» на чемпионство

Ливерпуль Ливерпуль
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Манчестер Сити Манчестер Сити
Юрген Клопп Юрген Клопп
Клубы Клубы
Футбол Футбол

В минувшем сезоне «Ливерпуль» показал неутешительные результаты. Клуб занял 5-е место в АПЛ и остался без путевки в Лигу чемпионов.

Журналисты спросили Клоппа о шансах «красных» на чемпионство в грядущем сезоне. Немец ответил честно:

«Никто, кроме, возможно, «Сити», сейчас не может ставить перед собой реальную задачу взять титул. Все остальные команды борются за место в зоне Лиги чемпионов, в том числе и мы. Чем раньше квалифицируешься в Лигу чемпионов, тем выше будешь в таблице.

Если ты находишься на втором месте и подобрался близко к первой строчке, то можешь на что-то рассчитывать. Я не знаю, кто там будет. Нам нужны очки, много очков. Да, клуб такого уровня, как «Ливерпуль», должен быть успешным. В противном случае команде придется искать другие решения.

Не менее важно, чем собрать вместе лучших игроков, создать атмосферу, дух, найти общее желание, которые мы сможем использовать в качестве основы для проведения наилучшего сезона. Если мы это сделаем, то окажемся на достойном месте».

С сезона 2017/18 «Ливерпуль» стал единственным клубом, который смог прервать чемпионскую гегемонию «Ман Сити», взяв титул в 2020 году.

Согласны с мнением Клоппа? По вашему, кто будет претендовать на победу в Премьер-лиге в грядущем сезоне?

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ну и в чём он не прав? Собирались укрепить полузащиту. В итоге 6 человек оттуда ушли (Наби, Окс, Милнер, Хендерсон, Фабиньо, Карвальо), а пришли только двое Собослаи и Маккалистер, возможно Мортона в этот раз не отпустят в аренду и чаще будет играть Кёртис Джонс. Тьяго скорее всего по обыкновению будет чаще в лазарете, чем на поле. Итого в опорной зоне профильный человек лишь Байчетич, который после серьёзной травмы и только в начале профессиональной карьеры и ещё неизвестно в каком состоянии он вернётся после травмы. Келли, Флэнаган, Коатес передают привет, которые круто начинали, но после травм так и не вернулись к своей форме. В итоге либо зелёный молодняк, либо затычки в виде увлекающегося атакой Трента и неуспевающего вовремя закрыть свою зону, Кёртиса, который по матчу с Баварией в опорной зоне выглядел неубедительно и сваливающегося туда, чтобы аномально много фолить Собослаи. Не знаю, без толкового готового профильного опорника (не Лавии, сырой ещё) ловить Ливерпулю в этом сезоне нечего. Мой прогноз не выше 5-го места на сегодняшний день. Если до конца ТО будут толковые трансферы, то и прогноз скорректируется, а пока вижу так. По матчу с Баварией вообще мрак. Атака есть, защита без поддержки полузащиты, а полузащита оборонительного плана какая-то вещь в себе. С тревогой жду сезон
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Ненавидящий2.0
Ну и в чём он не прав? Собирались укрепить полузащиту. В итоге 6 человек оттуда ушли (Наби, Окс, Милнер, Хендерсон, Фабиньо, Карвальо), а пришли только двое Собослаи и Маккалистер, возможно Мортона в этот раз не отпустят в аренду и чаще будет играть Кёртис Джонс. Тьяго скорее всего по обыкновению будет чаще в лазарете, чем на поле. Итого в опорной зоне профильный человек лишь Байчетич, который после серьёзной травмы и только в начале профессиональной карьеры и ещё неизвестно в каком состоянии он вернётся после травмы. Келли, Флэнаган, Коатес передают привет, которые круто начинали, но после травм так и не вернулись к своей форме. В итоге либо зелёный молодняк, либо затычки в виде увлекающегося атакой Трента и неуспевающего вовремя закрыть свою зону, Кёртиса, который по матчу с Баварией в опорной зоне выглядел неубедительно и сваливающегося туда, чтобы аномально много фолить Собослаи. Не знаю, без толкового готового профильного опорника (не Лавии, сырой ещё) ловить Ливерпулю в этом сезоне нечего. Мой прогноз не выше 5-го места на сегодняшний день. Если до конца ТО будут толковые трансферы, то и прогноз скорректируется, а пока вижу так. По матчу с Баварией вообще мрак. Атака есть, защита без поддержки полузащиты, а полузащита оборонительного плана какая-то вещь в себе. С тревогой жду сезон
Не парься, все видят что в опорку нужен игрок.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Kassetchik
По Тчуамени и Горецке нет новостей?
Там Модрич еще хотел
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Ненавидящий2.0
Ну и в чём он не прав? Собирались укрепить полузащиту. В итоге 6 человек оттуда ушли (Наби, Окс, Милнер, Хендерсон, Фабиньо, Карвальо), а пришли только двое Собослаи и Маккалистер, возможно Мортона в этот раз не отпустят в аренду и чаще будет играть Кёртис Джонс. Тьяго скорее всего по обыкновению будет чаще в лазарете, чем на поле. Итого в опорной зоне профильный человек лишь Байчетич, который после серьёзной травмы и только в начале профессиональной карьеры и ещё неизвестно в каком состоянии он вернётся после травмы. Келли, Флэнаган, Коатес передают привет, которые круто начинали, но после травм так и не вернулись к своей форме. В итоге либо зелёный молодняк, либо затычки в виде увлекающегося атакой Трента и неуспевающего вовремя закрыть свою зону, Кёртиса, который по матчу с Баварией в опорной зоне выглядел неубедительно и сваливающегося туда, чтобы аномально много фолить Собослаи. Не знаю, без толкового готового профильного опорника (не Лавии, сырой ещё) ловить Ливерпулю в этом сезоне нечего. Мой прогноз не выше 5-го места на сегодняшний день. Если до конца ТО будут толковые трансферы, то и прогноз скорректируется, а пока вижу так. По матчу с Баварией вообще мрак. Атака есть, защита без поддержки полузащиты, а полузащита оборонительного плана какая-то вещь в себе. С тревогой жду сезон
Ты, надеюсь, в курсе, что ТО еще открыто. Ливерпуль точно будет реинвестировать полученные деньги. Тем более , что из значимых потерь в центре только Фаб, ну с натяжкой Милнер, как дух команды.
Что за паника в начале августа ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Ненавидящий2.0
Ну и в чём он не прав? Собирались укрепить полузащиту. В итоге 6 человек оттуда ушли (Наби, Окс, Милнер, Хендерсон, Фабиньо, Карвальо), а пришли только двое Собослаи и Маккалистер, возможно Мортона в этот раз не отпустят в аренду и чаще будет играть Кёртис Джонс. Тьяго скорее всего по обыкновению будет чаще в лазарете, чем на поле. Итого в опорной зоне профильный человек лишь Байчетич, который после серьёзной травмы и только в начале профессиональной карьеры и ещё неизвестно в каком состоянии он вернётся после травмы. Келли, Флэнаган, Коатес передают привет, которые круто начинали, но после травм так и не вернулись к своей форме. В итоге либо зелёный молодняк, либо затычки в виде увлекающегося атакой Трента и неуспевающего вовремя закрыть свою зону, Кёртиса, который по матчу с Баварией в опорной зоне выглядел неубедительно и сваливающегося туда, чтобы аномально много фолить Собослаи. Не знаю, без толкового готового профильного опорника (не Лавии, сырой ещё) ловить Ливерпулю в этом сезоне нечего. Мой прогноз не выше 5-го места на сегодняшний день. Если до конца ТО будут толковые трансферы, то и прогноз скорректируется, а пока вижу так. По матчу с Баварией вообще мрак. Атака есть, защита без поддержки полузащиты, а полузащита оборонительного плана какая-то вещь в себе. С тревогой жду сезон
Пост из очевидных очевидностей. Ливерпуль до открытия ТО по разным источникам готов был вложить от 100 до 150 млн на трансферы только в полузащиту. По итогу с учётом продаж-покупок потрачено только 50 млн. До конца ТО будет минимум один, а то и два трансфера, так как Мака и Дома планировали купить и без учёта ухода Хендо и Фаба.
Джонс уже не мальчик и не первый сезон в основной команде, так что сравнивать с Келли и Флано, которые отыграли по полсезона на уровне - бред.
Так что будет ещё минимум один-два трансфера в полузащиту, не переживай. На чемпионство глупо рассчитывать, ибо слишком много обновлений в полузащите, но вот даже в таком состоянии Ливерпуль интереснее смотрится чем МЮ, Челси или Шпоры. Так что третье место при вышеуказанном укреплении - задача более чем реальная.
И ещё не надо забывать, тот же Сити отпустил Гюндогана и Мареза, очень важных игроков, а на замену пока только Ковачич, который может спокойно полсезона в лазарете лежать.

И да. Шёл который сезон с Трентом в основе, а люди продолжают его попрекать в части оборонительных навыков.... мда))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий