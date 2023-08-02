В минувшем сезоне «Ливерпуль» показал неутешительные результаты. Клуб занял 5-е место в АПЛ и остался без путевки в Лигу чемпионов.

Журналисты спросили Клоппа о шансах «красных» на чемпионство в грядущем сезоне. Немец ответил честно:

«Никто, кроме, возможно, «Сити», сейчас не может ставить перед собой реальную задачу взять титул. Все остальные команды борются за место в зоне Лиги чемпионов, в том числе и мы. Чем раньше квалифицируешься в Лигу чемпионов, тем выше будешь в таблице.

Если ты находишься на втором месте и подобрался близко к первой строчке, то можешь на что-то рассчитывать. Я не знаю, кто там будет. Нам нужны очки, много очков. Да, клуб такого уровня, как «Ливерпуль», должен быть успешным. В противном случае команде придется искать другие решения.

Не менее важно, чем собрать вместе лучших игроков, создать атмосферу, дух, найти общее желание, которые мы сможем использовать в качестве основы для проведения наилучшего сезона. Если мы это сделаем, то окажемся на достойном месте».

С сезона 2017/18 «Ливерпуль» стал единственным клубом, который смог прервать чемпионскую гегемонию «Ман Сити», взяв титул в 2020 году.

Согласны с мнением Клоппа? По вашему, кто будет претендовать на победу в Премьер-лиге в грядущем сезоне?