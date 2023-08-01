С ужасом ждем сентября.

В беседе с Reuters Юрген Клопп обратил внимание на большую проблему, связанную с трансферной активностью саудовских клубов:

«Влияние Саудовской Аравии на данный момент огромно. И я думаю, что самое худшее в этом то, что у них трансферное окно открыто на три недели дольше.

Если я прав, а я слышал что-то подобное, то, по крайней мере, Европе это не поможет. УЕФА или ФИФА должны найти решение для этого. Но, в конце концов, сейчас я точно не знаю, что произойдет дальше. Саудовская Аравия уже повлияла на нас, но нам нужно научиться справляться с этим. Время покажет».

Этим летом Саудовская Аравия неожиданно стала популярнейшим направлением для европейских звезд, которые хотят спокойно провести последние годы своей карьеры. Из «Ливерпуля» туда совсем недавно перешли два игрока: экс-капитан Джордан Хендерсон и Фабиньо. Они оба должны были стать частью команды Клоппа на следующий сезон, но вместо этого выбрали саудовскую лигу.

Стоит отметить, что Клопп помнит все верно: в Саудовской Аравии трансферное окно закрывается 20 сентября, когда как в Европе крайний срок для переходов — 1 сентября. Так что у саудовских клубов будет возможность переманивать игроков, когда сезон уже будет в разгаре, а европейские команды не смогут никого подписать взамен.