Собослаи «сломал» работника «Ливерпуля»: тот не смог написать его фамилию правильно😂😂😂
Умудрился перепутать и пропустить несколько букв.
«Ливерпуль» играет товарищеский матч с мюнхенской «Баварией» в Сингапуре - в стартовом составе появился один из новичков клуба венгр Доминик Собослаи, чья фамилия по-английски пишется следующим образом - Szoboszlai.
А теперь посмотрите, что у полузащитника написано на футболке.
В целом, конечно, понятно, но сотрудникам клуба явно стоит поднатореть в вопросе написания фамилий игроков.
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