Умудрился перепутать и пропустить несколько букв.

«Ливерпуль» играет товарищеский матч с мюнхенской «Баварией» в Сингапуре - в стартовом составе появился один из новичков клуба венгр Доминик Собослаи, чья фамилия по-английски пишется следующим образом - Szoboszlai.

А теперь посмотрите, что у полузащитника написано на футболке.

В целом, конечно, понятно, но сотрудникам клуба явно стоит поднатореть в вопросе написания фамилий игроков.