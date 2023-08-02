LFC 2020
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Собослаи «сломал» работника «Ливерпуля»: тот не смог написать его фамилию правильно😂😂😂

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Умудрился перепутать и пропустить несколько букв.

«Ливерпуль» играет товарищеский матч с мюнхенской «Баварией» в Сингапуре - в стартовом составе появился один из новичков клуба венгр Доминик Собослаи, чья фамилия по-английски пишется следующим образом - Szoboszlai.

А теперь посмотрите, что у полузащитника написано на футболке.

В целом, конечно, понятно, но сотрудникам клуба явно стоит поднатореть в вопросе написания фамилий игроков.

2 комментария

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Денис Фёдоров
Подумаешь букву S не туда поставили)
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Sarumian
Хрен выговоришь. Реально сложная. ))
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