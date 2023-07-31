Клопп выбрал игроков, которые станут преемниками ушедших из клуба Хендерсона и Милнера. Новым капитаном «Ливерпуля» станет Ван Дейк, на роль его сменщика назначен Трент.

Александр-Арнолд уже поделился ощущениями от своей новой роли в команде. Защитник также заявил, что согласен с решением Клоппа вручить капитанскую повязку Ван Дейку:

«Это абсолютно оправдано. Он ведь капитан своей сборной. Думаю, что на эту роль было много кандидатов, я уверен, что в результате было принято потрясающее решение. Мне кажется, тренер долго ломал голову, пытаясь сделать окончательный выбор, но этот процесс наверняка был для него приятным.

Это хорошее решение. Вирджил из тех, кто привык руководить, он точно сможет сделать шаг вперед. Очевидно, ему предстоит заменить Хендо, который был потрясающим капитаном, но я уверен, что Вирджил в итоге сделает все по-своему. Мы все пойдем за ним в том направлении, куда он нас поведет».

Как вам слова вице-капитана «красных»?