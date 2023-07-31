После успешных сезонов с «Ливерпулем» Мане отправился в «Баварию», где откровенно провалился. Садьо подвел как в спортивной составляющей, так и в плане поведения за пределами футбольного поля.

Сенегалец провел за мюнхенцев 38 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 6 ассистов. Забитых мячей могло быть больше, если бы игрок так часто не оказывался в офсайде. За четыре тура Бундеслиги судьи не засчитали пять голов Мане.

Не будем забывать о неприятной стычке между Садьо и Сане, тогда сенегалец даже ударил немца по лицу, за что на него с большей силой обрушилась критика со стороны прессы.

Следующий сезон Садьо начнет в Саудовской Аравии. По сведениям Флориана Плеттенберга, Рекордмайстер получит за вингера от «Аль-Насра» 28-30 млн евро с учетом возможных бонусов. Сенегалец признавался, что с сожалением покидает «Баварию». Он считает, что смог бы помочь мюнхенцам.

Но реалии таковы: футболист, который год назад играл в финале Лиги чемпионов за «Ливерпуль», переезжает на Ближний Восток. Журналисты спросили Клоппа о том, почему у Мане не получилось в Германии. Юрген ответил честно:

«Я не знаю, что пошло не так. Когда он уходил, он был на высоте, был в действительно хорошей форме, он уходил, будучи игроком мирового класса. Может, сказались новая обстановка, новые ожидания. Я не говорил об этом с Садьо».

Тренер также высказался о трансфере сенегальца в «Аль-Наср»:

«Садио – очень гордый человек. Посмотрим, как все сложится. Влияние Саудовской Аравии на трансферы огромно. Это влияние сказывается и на нас, но нам придется с этим смириться».

Справедливости ради, нужно вспомнить о травме, которую Мане получил в ноябре прошлого года. Сенегалец выбыл на 105 дней, пропустил катарский чемпионат мира и 9 матчей «Баварии».

На ваш взгляд, почему трансфер Мане в «Баварию» оказался провальным?