LFC 2020
Блог

«Особенный момент». Трент поделился ощущениями от того, что стал вице-капитаном «Ливерпуля»

Клубы Клубы
Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Ливерпуль Ливерпуль
Юрген Клопп Юрген Клопп
Футбол Футбол

Воспитанник клуба.

«Ливерпуль» назначил Трента Александера-Арнолда новым вице-капитаном команды. Момент, когда Юрген Клопп сообщил эту новость правому защитнику, был снят на видео.

Александер-Арнолд поделился эмоциями по поводу этого момента. Как сообщает официальный сайт «Ливерпуля», он сказал: «Сначала я подумал, что он скажет, мол, перестань отдавать мяч. Это был приятный сюрприз. Честно говоря, я не ожидал его в тот момент».

«Я думал, что в какой-то момент у нас будет разговор на эту тему, но не в этот момент. Так что это было особенный момент, который я запомню».

Трент также рассказал о том, что готов взять на себя больше ответственности в клубе.

«Да, конечно, я чувствую себя готовы. Не будучи поставленным на эту должность, я чувствовал себя лидером и подавал пример теми вещами, которые делаю ежедневно на тренировках. Думаю парни видят во мне лидера, и я рад, что тренер и персонал тоже отметили это. Таков мой менталитет: хочу подавать пример, хочу быть уверенным в том, что беру на себя ответственность за то, что я делаю, и за то, как работает команда. Это замечательная должность, но на мне лежит большая ответственность за то, чтобы мы добивались успеха и достигли того, чего хотим от сезона».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий