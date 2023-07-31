Воспитанник клуба.

«Ливерпуль» назначил Трента Александера-Арнолда новым вице-капитаном команды. Момент, когда Юрген Клопп сообщил эту новость правому защитнику, был снят на видео.

Александер-Арнолд поделился эмоциями по поводу этого момента. Как сообщает официальный сайт «Ливерпуля», он сказал: «Сначала я подумал, что он скажет, мол, перестань отдавать мяч. Это был приятный сюрприз. Честно говоря, я не ожидал его в тот момент».

«Я думал, что в какой-то момент у нас будет разговор на эту тему, но не в этот момент. Так что это было особенный момент, который я запомню».

Трент также рассказал о том, что готов взять на себя больше ответственности в клубе.

«Да, конечно, я чувствую себя готовы. Не будучи поставленным на эту должность, я чувствовал себя лидером и подавал пример теми вещами, которые делаю ежедневно на тренировках. Думаю парни видят во мне лидера, и я рад, что тренер и персонал тоже отметили это. Таков мой менталитет: хочу подавать пример, хочу быть уверенным в том, что беру на себя ответственность за то, что я делаю, и за то, как работает команда. Это замечательная должность, но на мне лежит большая ответственность за то, чтобы мы добивались успеха и достигли того, чего хотим от сезона».