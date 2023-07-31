Юрген Клопп находит очень смешными предположения о том, что его команда сделает предложение форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе.

Будущее Мбаппе остается туманным после того, как он дал понять, что не хочет продлевать свой текущий контракт, но в таком случае парижский клуб не намерен отпускать его бесплатно. Пока, насколько известно из СМИ, «ПСЖ» получил только одно предложение о трансфере нападающего — на сумму около 300 млн евро от саудовского «Аль-Хилаля». Однако Килиан не намерен переезжать на Ближний Восток.

«Ливерпуль» тоже фигурировал в новостях о Мбаппе, но Клопп решил положить конец этим разговорам. The Atheltic процитировал главного тренера мерсисайдцев:

«Мы в клубе смеемся над этим. Я могу сказать, что считаю его действительно хорошим игроком, но финансовые условия нас совершенно не устраивают. Я не хотел бы разрушать историю, но, насколько я знаю, у нас ничего нет. Может, кто-то еще из клуба что-то готовит и хочет меня удивить! Но за восемь лет, которые я здесь провел, такого еще не было. Это было бы первый раз».

Этим летом «Ливерпуль» уже подписал двух игроков: Алексиса Мак Аллистера из «Брайтона» и Доминика Собослаи из «РБ Лейпциг». Теперь клуб подыскивает еще одно усиление для полузащиты, так как Джордан Хендерсон и Фабиньо неожиданно решили покинуть команду ради Саудовской Аравии.