LFC 2020
Блог

Клоппа спросили о потенциальном трансфере Мбаппе в «Ливерпуль». Главный тренер считает эти слухи уморительными

ПСЖ ПСЖ
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Юрген Клопп Юрген Клопп
Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Ливерпуль Ливерпуль
Футбол Футбол

Юрген Клопп находит очень смешными предположения о том, что его команда сделает предложение форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе.

Будущее Мбаппе остается туманным после того, как он дал понять, что не хочет продлевать свой текущий контракт, но в таком случае парижский клуб не намерен отпускать его бесплатно. Пока, насколько известно из СМИ, «ПСЖ» получил только одно предложение о трансфере нападающего — на сумму около 300 млн евро от саудовского «Аль-Хилаля». Однако Килиан не намерен переезжать на Ближний Восток.

«Ливерпуль» тоже фигурировал в новостях о Мбаппе, но Клопп решил положить конец этим разговорам. The Atheltic процитировал главного тренера мерсисайдцев:

«Мы в клубе смеемся над этим. Я могу сказать, что считаю его действительно хорошим игроком, но финансовые условия нас совершенно не устраивают. Я не хотел бы разрушать историю, но, насколько я знаю, у нас ничего нет. Может, кто-то еще из клуба что-то готовит и хочет меня удивить! Но за восемь лет, которые я здесь провел, такого еще не было. Это было бы первый раз».

Этим летом «Ливерпуль» уже подписал двух игроков: Алексиса Мак Аллистера из «Брайтона» и Доминика Собослаи из «РБ Лейпциг». Теперь клуб подыскивает еще одно усиление для полузащиты, так как Джордан Хендерсон и Фабиньо неожиданно решили покинуть команду ради Саудовской Аравии.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
versalio
Никто не верит этим жёлтым уткам. Пресса просто накидывает на вентилятор.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
l1973
Реально тупой вброс,черепах кроме как в Реал не хочет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий