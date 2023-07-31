8 комментариев

По данным Mirror, «Ливерпуль» готов побороться за трансфер Килиана Мбаппе. Француз уже больше 2 недель в критически ужасных отношениях с «Парижем» – французский клуб заявил, что готов посадить звезду на скамейку на весь следующий сезон.

Сейчас инсайды о переходе в «Ливерпуль» выглядят фантазией, но давайте сопоставим несколько фактов:

• Мбаппе отказался переходить в Саудовскую Аравию. Зная, что «Мадрид» может договориться с «Аль-Хилалем» о его переходе летом 2024 года, Килиан все равно отказался от сумасшедших денег;

• владелец «Ливерпуля» готов платить за жадность и ошибки прошлого. Юрген Клопп все-таки выпросил Алексиса Мак Аллистера (40 млн фунтов стерлингов) и Доминика Собослаи (70 млн), а также анонсировал как минимум еще один трансфер этим летом.

Mirror утверждает, что «Ливерпуль» готов как к аренде с большой зарплатой для Мбаппе, так и к многомиллионному трансферу.

Представим, как может выглядеть состав «Ливерпуля» с Килианом.