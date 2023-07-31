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Ого, «Ливерпуль» включится в гонку за Мбаппе. Если переход состоится, у Клоппа будет самый опасный состав в АПЛ 🔥🔥🔥

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Футбол Футбол

По данным Mirror, «Ливерпуль» готов побороться за трансфер Килиана Мбаппе. Француз уже больше 2 недель в критически ужасных отношениях с «Парижем» – французский клуб заявил, что готов посадить звезду на скамейку на весь следующий сезон.

Сейчас инсайды о переходе в «Ливерпуль» выглядят фантазией, но давайте сопоставим несколько фактов:

• Мбаппе отказался переходить в Саудовскую Аравию. Зная, что «Мадрид» может договориться с «Аль-Хилалем» о его переходе летом 2024 года, Килиан все равно отказался от сумасшедших денег;

• владелец «Ливерпуля» готов платить за жадность и ошибки прошлого. Юрген Клопп все-таки выпросил Алексиса Мак Аллистера (40 млн фунтов стерлингов) и Доминика Собослаи (70 млн), а также анонсировал как минимум еще один трансфер этим летом.

Mirror утверждает, что «Ливерпуль» готов как к аренде с большой зарплатой для Мбаппе, так и к многомиллионному трансферу.

Представим, как может выглядеть состав «Ливерпуля» с Килианом.

8 комментариев

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Sergey Kuznetsov
Насколько мне помнится Мбаппе не любит играть в центре и просит ставить его на левый фланг. И зачем поставили Гакпо налево, ведь он четвертый в очереди после Диаса, Нуньеса и Жоты
+4
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+4
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Asuev
А Жота, Дарвин, и Луис диас будут сидеть на скамейке? Да неее, завязывайте
+1
0
+1
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Александр Лобачёв
Опорника толкового лучше пусть купят..
+1
0
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Тимур Жалолдинов
Утка
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vladimir.kostrichko
А ПСЖ может разыграть это и даже типа провести фейковый медосмотрт в Ливерпуле,чтобы Реал 250 лямов выложил....
Этот сериал только-только разогревается.
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Егор Павлов
Классно, только Клопп уже посмеялся над этой новостью.
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Рамиль Халиуллин
Ответ Asuev
А Жота, Дарвин, и Луис диас будут сидеть на скамейке? Да неее, завязывайте
Скорее всего Дарвин будет играть, если продолжит показывать форму, что и на предсезонке. Учитывая второй сезон в Бенфике можно говорить именно о Дарвине как о основном футболисте на сезон. Плюс он может как и Мбаппе играть слева и в центре, в теории это дает им возможность менять позиции по ходу игры по несколько раз.
И если хоть на секунду представить тройку нападения Нуньес, Мбаппе, Салах - кажется лучше уже невозможно 😀😀😀
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смело бегущий ёжик
Ответ Тимур Жалолдинов
Утка
Мбаппе - Гусь
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