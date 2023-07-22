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«Ничего страшного». Клопп поделился информацией о серьезности травмы Собослаи

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Хабвек немного добавил работы клубным врачам.

Во время общения с клубным каналом Юрген Клопп поделился последней информации о состоянии хавбека «Ливерпуля» Доминика Собослаи.

«Доминик на тренировке слегка потянул лодыжку. На самом деле, ничего страшного. Все относятся к произошедшему адекватно, в первую очередь, он сам. Если бы сегодня была игра АПЛ или что-то такое, он мог бы сыграть. Но сейчас мы не рискуем».

«Посмотрим, что мы будем делать с игрой против «Лестера». Решим все после возвращения и тому подобных вещей. Но к игре с «Баварией» он будет готов однозначно».

В понедельник «Ливерпуль» сыграл вничью с командой из Второй Бундеслиги «Гройтер Фюрт» − 4:4. Доминик Собослаи игру пропустил.

Впереди у «красных» еще два предсезонных товарищеских матча: с «Лестером» в воскресенье, 30 июля, и в среду, 2 августа, с «Баварией».

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