LFC 2020
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«Я не могу дождаться этого». Клопп в нетерпении от старта сезона но обновленном «Энфилде»

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Юрген Клопп признался, что с нетерпением ждет расширения стадиона. Вместимость «Энфилда» будет увеличена до 61 тысячи - реконструкция обошлась в £80 млн.

«У нас будет еще дополнительных 6000 на «Энфилде», и, о Боже, я не могу дождаться этого. Мое воображение недостаточно хорошее, чтобы представить, как это будет круто.

Я получил одни из лучших моментов в жизни на старом стадионе, так что давайте посмотрим, что мы можем сделать. Надеюсь туда попадут люди, которые ждали билет больше 20 лет и будут кричать от все души», - заявил Клопп.

Ожидается, что стадион будет готов уже к первой домашней встрече сезона - матчу с «Борнмутом», который состоится 19 августа.

1 комментарий

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Матвей Бондарев
Ну вот, как оказывается, не такие уж FSG и плохие.
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