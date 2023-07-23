Юрген Клопп признался, что с нетерпением ждет расширения стадиона. Вместимость «Энфилда» будет увеличена до 61 тысячи - реконструкция обошлась в £80 млн.

«У нас будет еще дополнительных 6000 на «Энфилде», и, о Боже, я не могу дождаться этого. Мое воображение недостаточно хорошее, чтобы представить, как это будет круто.

Я получил одни из лучших моментов в жизни на старом стадионе, так что давайте посмотрим, что мы можем сделать. Надеюсь туда попадут люди, которые ждали билет больше 20 лет и будут кричать от все души», - заявил Клопп.

Ожидается, что стадион будет готов уже к первой домашней встрече сезона - матчу с «Борнмутом», который состоится 19 августа.