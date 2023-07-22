Проклятье Наби Кейты?

Сообщается, что Доминик Собослаи скорее всего не сможет принять участие в товарищеском матче «Ливерпуля» против «Гройтера» в понедельник.

По словам журналиста Дэйва Окопа, специализирующегося на новостях о мерсисайдцах, венгерский полузащитник получил небольшую травму на тренировке, после чего игроку потребовались сканирование и осмотр.

У полузащитника, как сообщается, опухла лодыжка после «небольшого удара».

«Ливерпуль» определенно надеется, что Собослаи не повторит судьбу полузащитника Наби Кейты, который тоже перешел в клуб из «РБ Лейпциг». Но сейчас еще точно рано для переживаний, будем надеяться, что Доминик вернется в строй уже на следующей неделе.

У венгерского игрока довольно скромный послужной список травм: он не пропускал ни одной официальной игры с ноября 2021 года. И пусть так оно и останется.