LFC 2020
Блог

Собослаи получил легкую травму и скорее всего не примет участие в следующем матче. Доминик не пропускал игры из-за повреждений с 2021 года

Клубы Клубы
Ливерпуль Ливерпуль
Доминик Собослаи Доминик Собослаи
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

Проклятье Наби Кейты?

Сообщается, что Доминик Собослаи скорее всего не сможет принять участие в товарищеском матче «Ливерпуля» против «Гройтера» в понедельник.

По словам журналиста Дэйва Окопа, специализирующегося на новостях о мерсисайдцах, венгерский полузащитник получил небольшую травму на тренировке, после чего игроку потребовались сканирование и осмотр.

У полузащитника, как сообщается, опухла лодыжка после «небольшого удара».

«Ливерпуль» определенно надеется, что Собослаи не повторит судьбу полузащитника Наби Кейты, который тоже перешел в клуб из «РБ Лейпциг». Но сейчас еще точно рано для переживаний, будем надеяться, что Доминик вернется в строй уже на следующей неделе.

У венгерского игрока довольно скромный послужной список травм: он не пропускал ни одной официальной игры с ноября 2021 года. И пусть так оно и останется.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alim_liver_kz
Очень надеюсь он сам не суеверен. А нам болельщиком только дай повод..
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Высочкин
Будем надеяться что все будет хорошо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ненавидящий2.0
Кейты Кейты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Чипчян
пока мед штаб арсенала унас так и будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий