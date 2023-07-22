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«Это произойдет, должны прийти новые игроки». Клопп анонсирует трансферы «Ливерпуля», хотят успеть до первого тура АПЛ

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Юрген Клопп Юрген Клопп
Футбол Футбол

Юрген Клопп ожидает новых подписаний перед началом нового сезона АПЛ.

Этим летом «Ливерпуль» уже потратил 95 миллионов фунтов стерлингов на обновление своей полузащиты, подписав Алексиса Мак Аллистера из «Брайтона» и Доминика Собослая из «Лейпцига».

Клопп уверен, что по крайней мере еще один игрок присоединится к команде до 13 августа, когда «Ливерпуль» приедет к «Челси»:

«Есть так много дел, которые нужно сделать. Если бы сейчас в моем дне было 28 часов, это не было бы проблемой – я мог бы легко заполнить их!

Équipe de France : Klopp pousse pour deux milieux français

Учитывая все то, что вам приходится делать направо и налево, мое основное внимание и энергия должны быть направлены на тренировки, тогда это то, что я делаю. Тогда по обе стороны от тренировок я смогу попытаться помочь клубу с другими вещами

До первой игры сезона остается еще три с половиной недели. До этого, безусловно, должно произойти несколько вещей, в том числе и с точки зрения трансферного рынка. Теперь нам это ясно. И это произойдет. Должны прийти новые игроки. У нас будет хорошая команда».

1 комментарий

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arsenalio
Как минимум ливерпулю нужен 1 хороший полузащитник
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