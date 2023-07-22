Юрген Клопп ожидает новых подписаний перед началом нового сезона АПЛ.

Этим летом «Ливерпуль» уже потратил 95 миллионов фунтов стерлингов на обновление своей полузащиты, подписав Алексиса Мак Аллистера из «Брайтона» и Доминика Собослая из «Лейпцига».

Клопп уверен, что по крайней мере еще один игрок присоединится к команде до 13 августа, когда «Ливерпуль» приедет к «Челси»:

«Есть так много дел, которые нужно сделать. Если бы сейчас в моем дне было 28 часов, это не было бы проблемой – я мог бы легко заполнить их!

Учитывая все то, что вам приходится делать направо и налево, мое основное внимание и энергия должны быть направлены на тренировки, тогда это то, что я делаю. Тогда по обе стороны от тренировок я смогу попытаться помочь клубу с другими вещами

До первой игры сезона остается еще три с половиной недели. До этого, безусловно, должно произойти несколько вещей, в том числе и с точки зрения трансферного рынка. Теперь нам это ясно. И это произойдет. Должны прийти новые игроки. У нас будет хорошая команда».