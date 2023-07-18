LFC 2020
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«У меня никогда в жизни не было трех тренировок в день». Доминик Собослаи о предсезонке в «Ливерпуле»

Доминик Собослаи Доминик Собослаи
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Доминик Собослаи поделился первыми впечатлениями о предсезонной подготовке «Ливерпуля».

«Это непросто. Я пришел из «Лейпцига» - действительно сильной команды, но все же предсезонка здесь очень тяжелая. У меня никогда в жизни не было трех тренировок в день!», - говорит Собослаи.

«Все в команде очень приветливы и дружелюбны со мной. Мне кажется, что я уже давно здесь, хотя знал только Ибу (Конате, с которым он играл вместе в «Лейпциге»). Все очень добры ко мне и всегда помогают, если у меня есть вопросы».

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