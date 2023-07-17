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«Он был лучшим защитником в мире»: Салиба из «Арсенала» назвал выдающиеся качества Ван Дейка

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«Я до сих пор слежу за ним», — сказал защитник «Арсенала» Вильям Салиба Daily Mail о Вирджиле ван Дейке.

«Мне очень нравятся его мастерство в игре один на один, его спокойствие, самообладание, а также его длинные передачи. У него есть все, и для меня он был тем защитником, у которого можно поучиться… Я думаю, что в течение двух или трех лет он был лучшим защитником в мире».

«Конечно, у меня есть талант, но это ничего не значит. Чтобы выйти на такой уровень, как Вирджил, нужно много работать. Пока я не рядом с ним, но я сделаю все возможное, чтобы однажды стать лучшим защитником в мире».

Ван Дейк на пике карьеры определенно был лучшим защитником в мире. К сожалению, у него случился спад после травмы крестообразной связки, которую он получил в матче с «Эвертоном» в 2020 году.

Однако приятно видеть, что новое поколение защитников Премьер-лиги уважает голландца и пытается подражать ему.

1 комментарий

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Rhett Butler
Похвально. Надеемся, что у тебя все обойдется без травм!
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