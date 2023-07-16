«Если бы я так выглядел, то вообще бы не носил футболку». Болельщики в восторге от формы Салаха и Трента
Трент Александер-Арнолд готов составить конкуренцию Мо Салаху в плане мускулатуры -летом защитник «красных» активно работал над своей формой.
Трент опубликовал фото с Мохамедом, от которого болельщики на Reddit пришли в восторг:
💭Admlg: «Вы только посмотрите на мальчишку Трента, он теперь мужчина».
💭Hnaldor: «Трент крут, но потом я смотрю на Мо и…черт возьми».
💭Akira: «У Салаха отрицательный процент жира, вероятно, он не ел сладкого с тех пор, как приехал в Англию».
💭Sortorun: «Трент куда круче, чем кажется на этом фото – разные ракурсы, свет и все такое».
💭EAFD: «И тут вспоминается стабильность, с которой Мо проходит защитников – она объяснима. В АПЛ нет более сложного соперника».
💭Exceeding: «Вот это тела».
💭Kangaroothless: «Если бы я так выглядел, то вообще бы не носил футболку».
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