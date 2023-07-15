Время пришло.

В последний день июня «Ливерпуль» активировал клаусулу Доминика Собослаи, и стремительно объявил о его подписании. Новости о том, что такой трансфер вообще возможен, появились незадолго до самой сделки, однако агент игрока рассказал, что для них это не было неожиданностью, так как мерсисайдцы следили за игроком долгие годы.

В эфире Sport TV Матиас Этергази, представитель Собослаи, заявил:

«Они [«Ливерпуль»] знали о нем все, поэтому решили подписать Доминика. Они следили за ним с детства и чувствовали, что его развитие достигло точки, когда он был готов сделать этот шаг и играть за «Ливерпуль».

Меня не удивляют результаты его теста на лактат, он добился очень хороших результатов за последние восемь лет. Я знаю, насколько он мотивирован, из-за этого в мире очень мало людей, которые могут превзойти его».

Теперь ждем от Доминика свершений на поле!